الأمين العام لحلف الأطلسي: إيران ربما أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة إن الدفاع الجوي الإيراني ربما أسقط طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال ستولتنبرج للصحفيين لدى دخوله الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من المهم أن نثبت كل الحقائق هناك... ادعو إيران للمشاركة والإسهام بشكل كامل في تحقيق شفاف وشامل".

وأضاف "لا نملك سببا لعدم تصديق التقارير التي رأيناها من مختلف حلفاء الحلف... والتي تفيد بأن الطائرة ربما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

وتابع قائلا "لهذا السبب بالتحديد نحتاج إلى تحقيق شامل للتثبت من كل الحقائق ولهذا بالتحديد علينا أن نحصل على التعاون الكامل من الجانب الإيراني في مثل هذا التحقيق".