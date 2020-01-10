"سي.بي.سي التايوانية" تلغي بيع بنزين بسبب توترات الشرق الأوسط

ألغت سي.بي.سي التايوانية عطاء لبيع البنزين هذا الأسبوع، إذ قررت عدم تصدير الشحنة في ظل التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لمصدر مطلع بالقطاع.

كانت سي.بي.سي طرحت 30 ألف طن من البنزين للتحميل بين السادس والحادي والعشرين من فبراير من كاوهسيونغ، وكان من المفترض ترسية العطاء يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي قفزت فيه أسعار النفط بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق هوجمت بصواريخ بالستية إيرانية، وفقا لـ"رويترز".

وعبر المصدر عن قلقه من أن أي شحنة قد تتأثر إذا كان هناك تعطل في حركة الشحن.

وأضاف أن الإبقاء على الشحنة داخل سلسلة الإمداد المحلية كان أيضا الخيار المفضل نظرا لأنه يتعين على تايوان بناء مخزون قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.

وفي يونيو من العام الماضي، هوجمت سفينة استأجرتها أوشن إنرجي نيابة عن سي.بي.سي لشحن النفتا من الإمارات ولحقت بها أضرار.