طلب الهند على الوقود يتراجع 0.1% على أساس سنوي في ديسمبر

تراجع طلب الهند على الوقود 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب على النفط، بلغ إجمالا 18.79 مليون طن.

وارتفعت مبيعات البنزين 3.2 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام إلى 2.47 مليون طن، وفقا لـ"رويترز".

ونمت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، 9.1 بالمئة إلى 2.36 مليون طن، بينما تراجعت مبيعات النفتا 5.5 بالمئة إلى 1.23 مليون طن، وهبط استخدام زيت الوقود 12.2 بالمئة في ديسمبر.