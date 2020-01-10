وزير الخزانة: فرض عقوبات إضافية على إيران بعد هجومها على القوات الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة مزيدا من العقوبات على إيران ردا على هجومها على القوات الأمريكية في العراق هذا الأسبوع، وتعهدت بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران ما وصفتها واشنطن بالأعمال الإرهابية.

ووفقا لـ"رويترز"، شملت العقوبات قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمنسوجات فضلا عن مسؤولين كبار قالت واشنطن إنهم ضالعون في هجوم الثامن من يناير على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين العقوبات في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.