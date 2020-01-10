السويد توقف رحلات شركة الطيران الإيرانية بين ستوكهولم وطهران

قالت وكالة النقل السويدية اليومإنها أوقفت مؤقتا رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران أير" بين السويد وإيران بعد تحطم طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران يوم الأربعاء ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقالت الوكالة في بيان "السبب هو الغموض المحيط بالحادث وأمن الطيران المدني"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة الخارجية السويدية اليوم إن 7 سويديين و17 شخصا يقيمون في السويد لقوا حتفهم في الحادث.