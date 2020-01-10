توقعات بسنة أخرى مخيبة للآمال بالنسبة للفحم في أوروبا

توقعت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم أن يواجه الفحم الأوروبي سنة أخرى مخيبة للآمال وذلك في ظل وفرة المعروض من الغاز الطبيعي في المنطقة وقلة الطلب على الوقود الأحفوري بسبب تبني سياسات استخدام الطاقة النظيفة.

وأشارت الوكالة إلى تراجع استخدام الفحم العام الماضي في سبعة اقتصادات أوروبية، بمعدلات انخفاض تاريخية، وهو ما أدى إلى هبوط السعر المرجعي لطن الفحم بنحو الثلث ليصل إلى 62 دولارا.

وأوضحت الوكالة أن التوقعات بالنسبة للفحم لهذا العام تبدو قاتمة، حيث توقع محللون بمؤسستي "إس آند بي جلوبال بلاتس" و"كابيتال إيكونميكس" انخفاض سعر طن الفحم إلى 50 دولارا، وهو ما سوف يمثل أكبر تراجع له خلال أربع سنوات.

وأضافت الوكالة أن هذا التراجع يعد أحدث مؤشر على انهيار اقتصاديات الفحم فيما يزيد قليلا عن عام، وذلك منذ وصل سعر طن الفحم إلى 100 دولار.

ولفتت الوكالة إلى مؤشرات بحدوث خفض هائل في أعداد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، مثل هدف أوروبا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى صفر بحلول منتصف هذا القرن، إلى جانب تكثيف استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرخص تكلفة ، فضلا عن انخفاض أسعار الغاز