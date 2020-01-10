محام فرنسي: اليابان تقاعست عن ترتيب محاكمة عادلة لغصن

قال محامي كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للحكومة اليابانية اليوم إن السلطات تقاعست عن ترتيب محاكمة عادلة تحترم الحقوق العالمية. وقال فرانسوا زيمراي المحامي الفرنسي لغصن إنه كان يتعين على المدعين اليابانيين إثبات إدانة غصن لا أن يثبت هو براءته. وقال زيمراي في بيان "من المفترض أن يثبت الادعاء الذنب لا أن يثبت المتهم البراءة".