فرنسا تسعى للانضمام للتحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية

قالت فرنسا اليوم الجمعة إنها مستعدة للانضمام إلى التحقيق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وذلك بعدما ذكرت كندا ودول أخرى أن الطائرة سقطت بصاروخ إيراني ربما عن طريق الخطأ.

وقالت أوكرانيا إنها لا تستبعد أن تكون ضربة صاروخية وراء الحادث لكن ذلك لم يتأكد. وتنفي إيران أن يكون صاروخ قد أسقط الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 بعد إقلاعها بوقت قصير.

وساعد مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي في تحليل بيانات مسجل رحلة طائرة بوينج تحطمت في إثيوبيا العام الماضي.

وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وهي في طريقها من طهران إلى كييف يوم الأربعاء، فيما كانت إيران في حالة تأهب لرد عسكري أمريكي بعد ساعات من إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية بالعراق.

وزاد الحادث من الضغوط الدولية على إيران بعد شهور من التوترات مع الولايات المتحدة ثم الضربات العسكرية المتبادلة. وقتلت واشنطن جنرالا إيرانيا الأسبوع الماضي في هجوم بطائرة مسيرة في العراق مما دفع طهران للرد بإطلاق صواريخ.