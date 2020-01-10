اشتعال مئات من الحرائق الخطيرة في غابات أستراليا

ذكرت السلطات الاسترالية أن مئات من حرائق الغابات تشتعل في خمس من الولايات الست في استراليا، حيث أن العديد منها عند مستوى التأهب لحالة الطوارئ.

ونصحت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة السكان في مناطق واسعة في شمال شرقي فيكتوريا بمغادرة منازلهم أو المخاطرة بأن تحاصرهم حرائق الغابات في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا ليوم آخر من الاحوال الجوية "القاسية".

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 40 درجة مئوية وأكثر، إلى جانب تعرضها لرياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في العديد من المناطق الريفية حيث تسببت الحرائق في الكثير من الدمار منذ عيد الميلاد (الكريسماس).

وذكر أندرو كريسب، مفوض إدارة الطوارئ لفيكتوريا بعد ظهر اليوم الجمعة إنه صدرت هناك الآن "ثلاثة أوامر إخلاء" بالإضافة إلى "سبعة تحذيرات طارئة".

وقال للصحفيين في ملبورن "لا يمكننا أن نستريح، يتعين أن نبقى حذرين. اليوم لم ينته".

وأضاف أن السلطات أرسلت رسائل نصية تحذيرية طارئة إلى 240 ألف شخص في مختلف أنحاء شرق الولاية".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد قال في وقت سابق اليوم الجمعة إنه سيكون "يومًا صعبًا في الولايات الشرقية".وأضاف " لا يزال أمامنا وقت طويل على نهاية هذه الأزمة وهذه الكارثة".

وتابع موريسون إنه لا يزال هناك سفينتين قبالة سواحل نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر تضررا، مستعدتان لإخلاء البلدات إذا لزم الأمر.

وأضاف أن الجيش والبحرية والقوات الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة في مكافحة الحرائق.