النفط يواصل تراجعه مع انحسار توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا أربعة سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في 6 أسابيع، بخسائر نحو خمسة بالمئة، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في 6 أسابيع، بانخفاض حوالي 6 بالمئة عن إغلاق الجمعة الماضية.

النفط الآن دون مستواه قبل الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في الثالث من يناير، والتي ردت إيران عليها بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية هذا الأسبوع دون أن تتسبب في أي إصابات.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة "رغم أن الأسواق تحسب عن حق الأسعار على أساس مخاطر أقل... لحدوث تعطيلات معروض في الشرق الأوسط، فمازلنا نعتقد أن الإنتاج مازال يواجه بعض المخاطر من العوامل الجيوسياسية في المنطقة."