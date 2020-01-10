"بي إم دبليو" تحقق مبيعات قياسية في الصين خلال 2019

أعلنت مجموعة "بي إم دبليو" للسيارات الفاخرة أنها باعت أكثر من 720 ألف وحدة من إنتاجها في السوق الصينية خلال عام 2019، وهو ما يمثل رقما قياسيا منذ دخول المجموعة الألمانية الصين قبل 15 عاما.
وبحسب نقلت وكالة "د ب ا" قالت الشركة، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، في بيان إن هذا الرقم يمثل زيادة 13 في المئة على أساس سنوي. وكانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام "إكس 1" و"إكس 5" و"إكس 5"، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة، هي المفضلة من "بي إم دبليو" بالنسبة للصينيين العام الماضي.
ونقل البيان عن رئيس "بي إم دبليو الصين" جوشن كولر القول: "حققت مجموعة "بي إم دبليو" نموا عالي الجودة وصارت المنتج رقم 1 للسيارات الفارهة في الصين خلال عام .2019"
وباعت المجموعة 2.52 مليون سيارة ""بي إم دبليو" و"ميني" ورولزوريس" على مستوى العالم خلال عام 2019، لتعزز من مكانتها كأكبر شركة منتجة للسيارات الفاخرة في العالم للعام السادس عشر على التوالي.
ودخلت "بي إم دبليو" الصين لأول مرة في عام 1994، ثم أقامت أول مصنع لها، وهو مشروع مشترك، في شمال شرق البلاد في عام 2003 .
ومنذ عام 2015، صارت الصين أكبر سوق في العالم لسيارات المجموعة الألمانية، التي تهيمن وشركتا "أودي" و"مرسيدس بنز"، الألمانيتان أيضا، على سوق السيارات الفاخرة في البلاد.
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