«واجهة الرياض» مقر جديد لمعرض الكتاب .. خيارات أوسع ومساحة أكبر

تنطلق الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، في "واجهة الرياض" على الطريق المتجه إلى مطار الملك خالد الدولي، بمساحة أكبر وخيارات أوسع للزوار والمهتمين بالأدب والفكر والمعرفة والثقافة.

واختارت وزارة الثقافة المقر الجديد للمعرض ضمن تحضيراتها للدورة المقبلة التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل المقبل، وامتدادا لحزمة من الأعمال النوعية التي تغطي كل تفاصيل المعرض ومكوناته، وفي سياق التجديد والتطوير الذي تسعى الوزارة لتقديمه بعد تسلمها مسؤولية إدارة المعرض.

وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق شعارا خاصا بمعرض الرياض الدولي للكتاب يعبر عن هويته ودلالة المكان الذي يحتويه، متضمنا تحويرا لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة، بألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، وتم مزج هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

وكان عبدالكريم الحميد المتحدث باسم وزارة الثقافة، قد أوضح أن الدورة المقبلة من المعرض تحظى باهتمام وزير الثقافة، بما يضمن تقديم معرض يليق بما تشهده المملكة من قفزات في جميع الأصعدة، ومكانتها وعمقها الحضاري والثقافي، وبما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية والعربية، مؤكدا سعي الوزارة إلى تقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج ستثري الساحة الثقافية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال تنظيمها للمعرض، إلى إيجاد بيئة محفزة على القراءة وصناعة الكتاب، وتسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرياض، بوصفها وجهة ثقافية رائدة في صناعة الكتاب.

ونجح معرض الرياض الدولي للكتاب في تسجيل حضور لافت في خريطة معارض الكتب في العالم العربي، إذ أضحى أكثر المعارض العربية مبيعا، كما يقصد المعرض سنويا ما يزيد على 500 ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.