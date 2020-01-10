حفل جوائز أوسكار 2020 من دون مقدم للعام الثاني

قالت كاري بورك رئيسة تلفزيون "إيه.بي.سي" إنترتينمنت، إن حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020 المقرر تنظيمه في شباط (فبراير) سيكون من دون مقدم للعام الثاني على التوالي، بحسب "رويترز".

وأضافت بورك للصحافيين "دعوني أؤكد لكم ذلك الآن. لقد قررنا معا نحن وأكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية، أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجددا هذا العام".

ونظم حفل أوسكار عام 2019 من دون مضيف للمرة الأولى في 30 عاما وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحدث المذاع على "إيه.بي.سي" إلى 29.6 مليون أمريكي ليكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة.

وأوضحت بورك أن النجاح الذي تحقق في العام الماضي كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل المقرر في التاسع من شباط (فبراير) الذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما.

وكانت فرقة كوين لموسيقى الروك قد افتتحت الحفل بعرض حي للاحتفال بالنجاح الجماهيري لفيلم "بوهيميان رابسودي".

يذكر أنه العام الماضي، أثار قرار للأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة، المسؤولة عن جوائز الأوسكار، غضبا كبيرا في أوساط فناني هوليوود، ما دفع بعضهم إلى مهاجمة الأكاديمية وانتقاد قرارها بشدة.

وقررت الأكاديمية إلغاء تكريم الفائزين في أربع فئات على الهواء مباشرة عبر التلفاز، والاكتفاء بتكريمهم خلال الفواصل الإعلانية، بهدف تقليل مدة الحفل، لكيلا تتخطى ثلاث ساعات.

الجوائز التي تم إقصاؤها من البث المباشر للحفل رقم 91 للأوسكار هي جوائز أفضل فيلم قصير، وأفضل مكياج، إضافة إلى أفضل مونتاج وأفضل تصوير.

المخرج جييرمو ديل تورو، الفائز بجائزتي أفضل مخرج وأفضل فيلم عن فيلمه “شاب أوف ووتر”، كتب عبر “تويتر” مندهشا من قرار الأكاديمية “المونتاج والتصوير هما قلب هذه الصناعة”.