«بيت الرعب» .. 30 دقيقة من الحذر والترقب في «ونتر وندرلاند»

استطاع كثير من زوار منطقة ونتر وندرلاند في موسم شتاء الرياض، كسر حاجز الخوف والتردد، عبر خوض تجربة التجول في "بيت الرعب"، وسط أجواء يغلب عليها الحذر والترقب.

وجذبت الفعالية المصممة بشكل بيت مليء بالمفأجات زوار مدينة الألعاب، حيث يعيش الزوار تجربة لا تنسى في نحو 30 دقيقة مدة التجول في البيت المرعب.

وتفاعل الزوار مع الفعالية وحرصوا على خوض التجربة، خاصة من الشباب الذين اصطحبوا زملاءهم في هذه الجولة. وتميز بيت الرعب بدقة التفاصيل الكبيرة والديكورات الدقيقة التي حرص القائمون على الفعالية على تنفيذها، وتنوع المواقف المرعبة.

وتتضمن "ونتر وندرلاند" حلبة مساحتها 1500 متر مربع تقام فيها ألعاب الأكشن والإثارة في شوارع وساحات حربية، يمكن للمشارك أن يجرب فيها قدراته في القنص والتصويب والتسديد بالليزر، إضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية.

وتشتمل على معرض عجائب العالم، الذي يضم مجسمات ضخمة مشيدة بقطع من الليجو، يستطيع الزائر أن يشارك في بنائها.

وتتكون المدينة من حديقة الثلج، وهي عبارة عن خيمة ثلجية مليئة بالفعاليات وألعاب التزلج، ومقهى ثلجي مزين بمنحوتات ثلجية لفنانين عالميين وغيرها من الفعاليات.

كذلك، توفر مناطق "شتاء الرياض" خدمات خاصة ونوعية للمكفوفين، تتمثل في قوائم طعام مكتوبة على طريقة برايل داخل نخبة من مطاعم منطقة "الرياض بوليفارد" و"سفاري الرياض" تمكنهم من الطلب ومعرفة المكونات والأسعار بطريقة سهلة و ميسرة.

ويعمل فريق من المتخصصين بمتابعة الهيئة العامة للترفيه في مساعدة المكفوفين، وضعيفي الإبصار ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتعددة في "شتاء الرياض".