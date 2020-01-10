مُرادِفات كلمة "سما" في قولنا سَمَا على أقرانه

بحثت عن الفعل "سَمَا" في المعاجم اللغويَّة فوجدت له مرادفات كثيرة عند مَنْ يقول بالترادف منها فاقَ، تجاوَزَ، وتَفَوَّقَ، وزادَ، ورَبَا، ونافَ، وعَلَا، وبَرَزَ، وغَلَبَ بمعنى تَغَلَّبَ، وسَبَقَ وارْتَفَعَ ونحو ذلك.

وأسباب وجود ظاهرة الترادف في اللغة العربية كثيرة، منها كثرة الألفاظ (الجذور اللغويَّة)، تعدّد اللهجات، واستعمال المعنى المجازي، وتحوّل كثير من الصفات إلى أسماء واقتراض كثير من الألفاظ من اللغات الأخرى وتعريبها.