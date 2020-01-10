بورصات الخليج ترتفع بدعم جميع المؤشرات .. و«المصرية» تصعد 1.7 %

شهدت البورصات الخليجية أمس انتعاشة ملحوظة، حيث اكتست جميع المؤشرات باللون الأخضر بنهاية التداولات بعد انحسار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لـ "رويترز" صعد مؤشر بورصة دبي 1.3 في المائة إلى 2749 نقطة، بعد يوم من تراجعه 1.2 في المائة، مع قيادة القطاع المالي للمكاسب. وزاد سهم "بنك دبي الإسلامي" 1.3 في المائة فيما ارتفع سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.2 في المائة.

وفي أبوظبي، زاد مؤشر البورصة 1.1 في المائة إلى 5076 نقطة، مدفوعا بصعود سهم "بنك أبوظبي الأول" 1.7 في المائة وارتفاع سهم "بنك أبوظبي التجاري" 1.7 في المائة.

والبحرين، ارتفع المؤشر 0.8 في المائة إلى 1597 نقطة، بينما زاد المؤشر في سلطنة عمان 0.8 في المائة إلى 3977 نقطة. والكويت صعد المؤشر 1.9 في المائة إلى 6929 نقطة، مع ارتفاع جميع الأسهم على المؤشر. وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1 في المائة إلى 10444 نقطة عند الإغلاق.

وفي القاهرة، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.7 في المائة إلى 13730 نقطة، مواصلا مكاسبه التي بدأها في الجلسة السابقة. وزاد سهم "البنك التجاري الدولي" 1.2 في المائة فيما قفز سهم "القابضة المصرية الكويتية" 4.2 في المائة. وكشفت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين أقبلوا على شراء الأسهم أكثر من البيع.