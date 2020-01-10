الاقتصاد العالمي .. التحفيز المستمر أبقى النمو في مساره

"العلاج الصحيح للدورة الاقتصادية لا يكمن في القضاء على الطفرات ثم إبقائنا بصورة دائمة في شبه هبوط، بل في القضاء على الهبوط ثم إبقائنا بصورة دائمة في شبه طفرة". هكذا كتب جون ماينارد كينز في عام 1936. بعد مرور أكثر من 80 عاما، إصراره على أن تستمر الحكومات في تحفيز الطلب حتى في ظل صعود مطول لا يزال ذا صلة.

التعافي البطيء والطويل من الأزمة المالية في 2008 يظهر كيف أن المخاوف من أن تحفيز الطلب استنفد هدفه وينبغي تقليله، سابقة لأوانها على أحسن تقدير. إذن، ما الذي تعلمناه؟ الدروس متشابهة بشكل ملحوظ في جميع الاقتصادات المتقدمة.

أولا، تحفيز الطلب ينجح. تلك الملاحظة البسيطة تواجه مقاومة مدهشة. لكن أولئك الذين يرفضون التحفيز لأن الاقتصاد لا يزال في حالة ركود والتضخم دون الهدف المنشود أخذوا الأمر بصورة خاطئة. الحقيقة هي أن السياسة التوسعية المستمرة - التحفيز النقدي في كل مكان، والتحفيز المالي في الولايات المتحدة وعدد قليل من الأماكن الأخرى - أبقت النمو على المسار الصحيح بصورة تتجاوز طول فترات الانتعاش الاقتصادي الطبيعي، ومزيد من التحفيز يميل لأن يصاحب مزيدا من النمو.

أدى ذلك إلى انخفاض معدل البطالة وأوجد فرص عمل أكثر مما اعتقد المراقبون أنه ممكن بصورة آمنة. "منحنى فيليبس" الذي يحذر من ارتفاع التضخم عندما يصبح هناك طلب كبير على العاملين في أسواق العمل كان هادئا.

ثانيا، كلما استمر توسع الطلب زادت فوائد الأقل حظا. من يوجدون على هامش سوق العمل عادة ما يصابون أولا، وعلى نحو أسوأ، في حال تدهور الاقتصاد. على العكس من ذلك، فقط عندما يتم الحفاظ على الاقتصاد في "شبه الطفرة" التي قالها كينز، فإن ذلك يدفعهم نحو مستويات مقبولة من البطالة ونمو الأجور.

استنادا إلى باحثين مرتبطين بالاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة "عندما يزيد معدل البطالة بين البيض نقطة مئوية واحدة، ترتفع معدلات البطالة بين الأمريكيين من أصول إفريقية واللاتينيين أكثر من نقطة مئوية واحدة في المتوسط". وجدوا في بحث حديث أنه عندما تكون أسواق العمل ممتلئة للغاية، فإن هذه الميزة الإضافية للفئات المهمشة تصبح أقوى. بهذا المعنى، تحفيز الطلب القوي يصبح أكثر، وليس أقل، فائدة كلما طال أمده.

يمكننا أن نرى هذه الظاهرة في عديد من الأرقام والقصص التي تصف الوضع الحالي لاقتصاداتنا. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان نمو الأجور الأخير أقوى بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على أجور أقل. في معظم أنحاء أوروبا لدى عدد كبير من السكان وظائف أكثر من أي وقت مضى. تكثر القصص حول أولئك الذين استسلموا سابقا باعتبارهم حالات ميؤوس منها – مثلا، مدمنو المخدرات السابقين والسجناء السابقين - لا يتم توظيفهم فقط حاليا، بل تدريبهم حتى تتسنى لهم الاستمرارية مع أرباب العمل الذين يكافحون لملء الشواغر.

يحق لنا أن نأمل في درس ثالث: النمط التاريخي للإنتاجية المتزايدة في اتجاه تصاعدي سينجح هذه المرة. السبب وراء الإنتاجية بالنمط المعهود هو أن نمو الطلب القوي يوجد حوافز للشركات لفعل مزيد بالموارد نفسها، بمجرد أن يصبح من الصعب التوسع عن طريق توظيف مزيد من العاملين.

لقد كنا محظوظين لأن عديدا من صناع السياسة، خاصة محافظي البنوك المركزية، كانوا أكثر استعدادا لتصديق أعينهم أكثر من نظرياتهم. لقد رأوا أن سياساتهم تعمل لفترة أطول من المتوقع. ولاحظوا النتائج الإيجابية - غالبا ما يسلطون الضوء على عدم وجود ضغوط تضخمية، وفوائد زيادة فرص العمل للذين هم على الهامش، وإمكانية ضبط قدرة العرض على تلبية ضغوط الطلب.

بسبب هذه الحساسية للواقع الاقتصادي تم تأجيل نهاية تحفيز الطلب عدة مرات. من دون ذلك، كان سيتسبب مزيد من صانعي السياسة في حدوث تباطؤ أو تراجع غير ضروريين - مثلما فعلت منطقة اليورو من خلال تشديد السياسة المالية والنقدية في 2011.

لكن تجنب الأخطاء الطوعية لا يكفي لصنع سياسات سليمة. في الحد الأدنى، تستدعي تجارب العقد الماضي اتخاذ موقف أكثر تسامحا مع الحوافز، سواء من وزارات المالية أو البنوك المركزية. والأفضل من ذلك هو دمج هذه البيانات بشكل رسمي في صياغة أهداف السياسة - سواء كانت تفويض البنوك المركزية أو قواعد الميزانيات الحكومية.

عمليا، قد يعني هذا ثلاثة أشياء على الأقل. أحدها زيادة عبء الإثبات لتقليص الحوافز على أساس أن الاقتصاد وصل إلى الطاقة الكاملة. هذا من شأنه تجنب التشديد السابق لأوانه - والحاجة اللاحقة إلى التخفيف.

الشيء الآخر يتمثل في تحويل التركيز من طريقة أداء الاقتصاد في المتوسط إلى طريقة أدائه لمن هم على الهامش. يمكن أن تستكمل معدلات البطالة والتضخم للاقتصاد بأكمله من خلال مراعاة سوق العمل والأجور بشكل صريح بالنسبة للفئات الضعيفة، والاستعاضة عن التحمل العالي لمخاطر التضخم الإجمالية بالفوائد المتوقعة الأكبر لأولئك المهمشين.

ثالثا، يمكن إدراج تأثير ضغط الطلب في نمو الإنتاجية بشكل صريح في التوقعات.

مثل هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى انحراف تضخمي - فقط إذا لم يكن هناك خطر من ترك الطاقة الاقتصادية غير المستغلة قائمة. لكن مثلما أظهرت الأعوام القليلة الماضية، هذا الخطر حقيقي. في الثمانينيات خلصت نظرية اقتصادية إلى أن سياسة الاقتصاد الكلي المسؤولة تتطلب صانعي سياسة متشددين أكثر من الناخبين. اليوم نحن بحاجة إلى العكس.