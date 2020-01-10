المؤثرون .. شباب يكسب آلاف الدولارات على «إنستجرام»

بريندان روبنسون الذي عرف الشهرة للمرة الأولى عندما كان ممثلا في الدراما الأمريكية الموجهة للمراهقين "بريتي ليتل لايرز" Pretty Little Liars، اكتشف قبل عدة سنوات أن نشر صوره مع زملائه السابقين من النجوم المشاركين في المسلسل على منصة "إنستجرام" سيثير نقرات وتعليقات لا تحصى من المشجعين.

بعد أن قرر الاستفادة من شعبيته عبر الإنترنت، أصبح الممثل (29 عاما) يكرس وقته ليكون مؤثرا في منصة "إنستجرام"، حيث يتابعه أكثر من 830 ألف شخص. خلال الـ18 شهرا الماضية دفعت له علامات تجارية عديدة، بدءا من مجموعات في قطاع التأمين وصولا إلى بائعي الآيسكريم، عدة آلاف من الدولارات مقابل كل صورة للترويج لمنتجاتها.

لكن على الرغم من نجاحه، يشعر روبنسون بقلق عميق حيال مستقبل مهنته التي اختارها.

بعد النمو الهائل، قد تظهر سوق المؤثرين البالغ حجمها ثمانية مليارات دولار للمرة الأولى علامات على التوتر. بدأت العلامات التجارية تتساءل عن العوائد التي يحققها المؤثرون أساسا، خاصة أن ثقافة الثروة السريعة من خلال الشهرة الرقمية تجتذب الآن محتالين يشترون متابعين مزيفين.

قرار "إنستجرام" الأخير اختبار إخفاء عدد "الإعجابات" - وهو مقياس رئيسي للشعبية - تسبب في إثارة قلق خاص ودفع المؤثرين إلى التفكير في كيفية إظهار قيمتهم للمعلنين في حال تم تطبيق الإجراء بشكل دائم.

يجادل بعضهم بأن هذه آلام نمو طبيعية بسبب نضوج السوق. لكن المتشائمين يخشون أن ينتهي عصر "المؤثرين" الجامح. وفقا لتقرير صادر عن "إنفلونسر دي بي"، معدلات التفاعل - عدد الإعجابات على الصور باعتبارها نسبة مئوية من عدد متابعي المؤثر — انخفضت خلال العام الماضي.

قال روبنسون: "شعرت بالقلق عندما كنت مستلقيا على سريري «يا إلهي» — هل سينتهي كل هذا بعد عامين؟" مضيفا أنه كان يفكر في البدء في نشر أنواع مختلفة من المحتوى — مثل البودكاست أو المدونات — في أي مكان آخر. "هيأت نفسي لتحول في سوق تسويق المؤثرين، ربما لا يمكنك كسب عيشك من هذا المجال بعد الآن".

جاء صعود المؤثرين بعد تحول مستهلكي جيل الألفية و"جيل زي" (مواليد ما بعد جيل الألفية) بعيدا عن الإعلام التقليدي والاتجاه نحو المنصات الاجتماعية.

وفقا لبيانات من شركة التسويق "إزيا"، ارتفع متوسط تكلفة وضع صورة دعائية مدفوعة على "إنستجرام" من 134 دولارا في 2014 إلى نحو 1650 دولارا اليوم. بالنسبة للمشاهير الكبار الذين لديهم ملايين المتابعين، يمكن أن تصل الأسعار إلى مئات الآلاف من الدولارات لكل صورة.

مات زوفيلا، نائب رئيس التسويق والعمليات في وكالة التسويق للمؤثرين "فيم بيك"، قال: "بالنسبة لصانعي المحتوى المهتمين بالأعمال زاد دخلهم 200 ـ 225 في المائة للصفقات (السابقة) نفسها". لكن كثيرين في الصناعة يشيرون إلى "إجهاد سوق المؤثرين" — أصبحت السوق مشبعة بشكل مفرط باللاعبين المغايرين، الذين يضخم بعضهم أعداد متابعيهم بشكل زائف — باعتباره مصدرا للقلق. في الوقت نفسه، يراقب المنظمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا المجال بشكل متزايد، ويصدرون توجيهات تحث أصحاب التأثير على الكشف بشكل أكثر وضوحا عن علاقاتهم بالعلامات التجارية.

آمبر إثيرون، نجمة سابقة في برنامج تلفزيون الواقع "ميد إن تشيلسي"، ترأس الآن "زايبر"، شركة برمجيات تسويقية تساعد المعلنين على العثور على جمهور تروج منتجاتها له، قالت: "أدى المؤثرون إلى تآكل ثقة الجمهور تماما. يشعر المستهلكون بالملل من رؤية منتج آخر (بعد منتج)". وأضافت: "العلامات التجارية مرهَقة تماما من عدم وضوح هذه الصناعة".

قالت "إنستجرام" إن قرارها اختبار إخفاء عدد الإعجابات على المستوى العالمي يهدف إلى مكافحة الآثار الضارة للصحة العقلية التي تنجم عن التنافس على صعيد الشعبية. ويجادل بعضهم بأن هذه الخطوة يمكن أن تشجع المؤثرين على التركيز على جودة محتواهم وغيرها من المقاييس الأكثر أهمية، إلا أن التغيير أثار بعض الغضب.

بن فيليبس، المقلب بـ"ملك المزاح"، كوميدي مؤثر على منصة "إنستجرام" لديه 1.8 مليون متابع، قال: "الإعجابات طريقة لقياس مدى جودة المحتوى. هل يتعين علينا أن نزيل (نظام) تصنيف الأفلام بالنجوم من شباك التذاكر الآن؟".

تحول "إنستجرام" الأخير لتسهيل مزيد من التجارة الإلكترونية المباشرة على المنصة من المحتمل أن يوفر مصدرا جديدا للدخل للمؤثرين. لكنه أيضا قد يتسبب في أن تطلب "إنستجرام" حصة أكبر من أرباحهم.

قال روبنسون: "النظرية هي أن ’فيسبوك‘ و’إنستجرام‘ أدركتا أن صناعة نشر الإعلانات (من قبل المؤثرين) على المنصة أصبحت ضخمة ومربحة للغاية — وهما لا تحصلان على حصة من ذلك".

أحد الادعاءات الشائعة أن "إنستجرام" مع مرور الوقت غيرت خوارزمياتها لتقليص "الوصول إلى المحتوى دون مقابل" بحيث تجبر العلامات التجارية على الدفع مقابل الشرائح الإعلانية الرسمية إذا أرادت الوصول إلى الجمهور على نطاق واسع.

يشير مراقبو السوق إلى "فيسبوك" باعتبارها حكاية تحذيرية، إذ غيرت خوارزمياتها لتقييد الوصول العضوي في موجز الأخبار على موقعها منذ عدة أعوام، مدعية أن هذه الخطوة تحول إلى عرض محتوى "ذي صلة" أكثر للمستخدمين من الأصدقاء والعائلة.

المشككون يشيرون إلى أن اختبار إخفاء عدد الإعجابات في "إنستجرام" يمكن أن يكون جزءا من خطة لتشجيع العلامات التجارية لزيادة الإنفاق على الإعلانات، عن طريق دفعها إلى وضع الإعلانات ضمن ميزة "القصص" المؤقتة في "إنستجرام" بدلا من حائط الصور. يتساءل آخرون عما إذا كانت "إنستجرام" ستغلق سبيل الوصول إلى مقاييس وتحليلات المؤثرين تماما وتبدأ في فرض رسوم مقابل الحصول عليها.

"إنستجرام" أخبرت "فاينانشيال تايمز" أنها لم تغير خوارزميتها لتقليص الوصول المجاني. "لم تكن هناك حقيقة في النظرية القائلة إننا فعلنا هذا (اختبار إخفاء الإعجابات) لتشجيع شراء (المساحات) الإعلانية". وأضافت أنها تستكشف طرقا للسماح للحسابات الرسمية بمشاركة مقاييس التفاعل الخاصة بها مع العلامات التجارية، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستفرض رسوما مقابل هذه الخدمة أم لا.

في كلتا الحالتين، بدأت في الاستفادة بشكل مباشر من العلاقة بين المؤثرين والمعلنين — باستبعادها المحتمل للوسطاء، مثل وكالات تسويق المؤثرين النشطة التي نشأت في الأعوام الأخيرة.

في حزيران (يونيو) الماضي أطلقت أداة جديدة، "إعلانات محتوى العلامات التجارية"، تمكن العلامات التجارية من ترويج منشورات المؤثرين باعتبارها إعلان حقيقي. هذا الشهر أعلنت عن خطط لإطلاق منصة خاصة بها لمواءمة العلامات التجارية مع المؤثرين الملائمين ـ بدأت باختبار الأداة مع 40 مؤثرا أمريكيا.

في الوقت الذي بدأت فيه "إنستجرام" في تخطي الحد، أخذ المستشارون المتوترون يحثون المؤثرين على جذب متابعين على منصات متعددة من أجل تأمين الأرباح المستمرة، وعادة ما يشيرون إلى أن "تيك توك" TikTok، المنصة السريعة النمو المملوكة للصينيين، هي آخر صرعة في عالم التواصل الاجتماعي.

سكوت جوثري، استشاري التسويق للمؤثرين في المملكة المتحدة، لاحظ أن العلامات التجارية الكبرى والشركات تدخل هذا الفضاء "بسرعة"، لكنه أشار إلى أن "إنستجرام" ربما تفقد بعض تفوقها. قال: "إذا كنت تبني (متابعين) على منصة واحدة، أنت على بعد تغيير واحد فقط (...) عن أن تصبح غير ذي صلة".