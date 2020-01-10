الجمعيات الخيرية غير معفاة من الزكاة إلا بقرار من «الهيئة»

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن إعفاء الجمعيات الخيرية من الزكاة بحسب اللائحة الجديدة يجب أن يكون بناء على قرار من الهيئة، بعد أن كانت اللائحة القديمة تنص على أنه متى ما كانت الجهة جمعية خيرية أو وقفية ولا تهدف إلى تحقيق الربح، فإنها لا تخضع للزكاة.
وأوضحت الهيئة خلال لقاء تعريفي في غرفة الشرقية بعنوان "تطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة" أمس، أن اللائحة الجديدة أتاحت للمكلفين فرصة تعديل الإقرار الزكوي مباشرة من النظام من دون الحاجة إلى أخذ موافقة الهيئة، على عكس ما كان يتم في السابق، حيث يتطلب ذلك موافقة الهيئة.
وأشارت إلى أن اللائحة الجديدة سمحت للمكلف بالاعتراض على الإقرار مباشرة أثناء تقديمه في النظام، بعدما كان النظام لا يقبل في السابق فرصة الاعتراض على الإقرار.
وأوضحت أن اللائحة التنظيمية الجديدة سهلت كثيرا من الإجراءات ووحدتها، وتهدف إلى تمكين الهيئة من تحصيل الزكاة الواجبة بالشكل الصحيح ومساعدة المكلفين بالالتزام على تقديم استحقاقات الزكاة والمساهمة في وضوح الرؤية بين الهيئة والمكلفين، كما أن الهيئة تهدف إلى نشر الوعي بين المكلفين.
ولفتت إلى أن هناك نوعين من الحساب الزكوي في المملكة، فهناك شركات تقدم إقرارات تقديرية، وشركات تقدم إقرارات حسابات ضامنة، مبينة أن اللائحة الجديدة اتبعت سياسة زكاة خالية من الدين، بهدف إبعاد الدين عن الزكاة.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن لقاءات سابقة نظمتها الهيئة في جدة والرياض للتعريف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءاتها في المملكة، بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية باللائحة.
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