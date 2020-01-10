غصن في لبنان .. منع من السفر و300 دولار حده للسحب من المصارف أسبوعيا

أصدر القضاء اللبناني أمس، قرارا بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الإنتربول.

ووفقا لـ"الفرنسية" قال المصدر، إن "النيابة العامة التمييزية أصدرت قرارا بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية"، علما أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.

وأوضح مصدر قضائي ثان؛ أن النيابة العامة التمييزية قررت بعد الاستماع إلى غصن بما يتعلق بـ"النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول "تركه بسند إقامة، على أن يبقى ممنوعا من السفر إلى حين ورود ملفه القضائي من اليابان".

وتابع، "بناء على مضمون الملف، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان توجب ملاحقته في لبنان؛ فستتم محاكمته، وإذا كانت لا توجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية؛ عندها يترك حرا".

واستمع العميد موريس أبو زيدان رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، إلى غصن بدءا حول مضمون "النشرة الحمراء"، ثم استمع إليه حاليا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول الإخبار المقدم ضده بشأن زيارته إسرائيل، وقرر تركه بسند إقامة، وفق المصدرين.

وأعلن لبنان الأسبوع الفائت أنه تسلم من الإنتربول "النشرة الحمراء"، بشأن غصن.

وقال ألبرت سرحان وزير العدل إثر ذلك، إنه "في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سنطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".

ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

وتعد السلطات اللبنانية أن غصن (65 عاما)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة "شرعية". واستخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.

وجاء استدعاء غصن إلى النيابة العامة التمييزية بعد وقت قصير من مؤتمر صحافي مطول عقده في بيروت، هو الأول منذ فراره من اليابان، ندد فيه بما وصفه بعملية "تواطؤ" ضده بين شركة نيسان والادعاء العام الياباني، مؤكدا أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى "تبرئة" ساحته من الاتهامات التي وجهت إليه.

وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات غصن، متهما إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول"، بينما حضته وزيرة العدل اليابانية على العودة وعرض قضيته أمام المحكمة.

ووجه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين "85 مليون دولار" على مدى ثمانية أعوام.

ووفقا لـ"رويترز"، ربما سلط فرار كارلوس غصن الجريء من اليابان إلى لبنان الضوء على ثروته ونفوذه، لكن رئيس "نيسان" السابق يعجز في بيروت عن سحب أكثر من بضع مئات من الدولارات أسبوعيا من البنك بسبب الأزمة المالية العميقة التي يمر بها البلد.

ويكابد لبنان، الذي أمضى غصن طفولته فيه، أشد أزماته المالية والاقتصادية منذ عقود، وسط نقص في الدولار يدفع الليرة اللبنانية إلى التراجع ويجبر البنوك على فرض قيود صارمة على سحب أصحاب المدخرات من ودائعهم.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة لبنانية، إن كان مستعدا لتحويل أمواله إلى بنوك لبنان، قال غصن، "ما هذا السؤال؟".

وأبلغ تلفزيون الجديد، "تعرفين أنه لو نقلتي المصاري إلى لبنان فلن يمكنك التصرف بها. عندي استثمار في لبنان وعندي مصاري في البنوك اللبنانية، ومثل كل المواطنين اللبنانيين لا أقدر أن أسحب إلا 250 أو 300 دولار في الأسبوع الواحد. وضعي مثل وضع كل مواطن لبناني".

وكان غصن فر من اليابان الشهر الماضي بينما كان ينتظر المحاكمة في تهم ينفيها جميعا بإخفاء الدخل وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة.

أجبرت الأزمة الاقتصادية في لبنان الشركات على تقليص الوظائف أو خفض الأجور وساعات العمل. ويحذر البنك الدولي من أن نسبة الفقر قد تبلغ 50 في المائة إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية بدرجة أكبر.

ويرجع أحد جذور الأزمة إلى الفساد، والهدر المتفشيين في أجهزة الدولة، التي تنوء بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

ويقول غصن، إنه مستعد للمساهمة بخبرته من أجل مساعدة لبنان إذا طلب منه، لكنه لا يطمح إلى منصب ولا يرغب في دخول المعترك السياسي.