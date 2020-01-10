توقيع اتفاق «المرحلة 1» التجاري بين واشنطن وبكين الأسبوع المقبل

يتوجه ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتوقيع على اتفاق "المرحلة 1" التجاري مع الولايات المتحدة والهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وبحسب "الفرنسية"، سيطوي توقيع الاتفاق صفحة نزاع استمر نحو سنتين وهدد بخنق الاقتصاد العالمي وتبادل خلاله الطرفان فرض رسوم جمركية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع بينهما.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأمريكية من الإثنين حتى الأربعاء للتوقيع على الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغر- الجزء الأول من اتفاق أكبر بينهما- في 15 كانون الثاني (يناير)، لكن بكين لم تؤكد آنذاك الزيارة.

وأفاد جاو فينج الناطق باسم وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحافي أسبوعي بأنه "بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفدا يزور واشنطن من 13 حتى 15 كانون الثاني (يناير) للتوقيع على اتفاق المرحلة 1".

وأضاف أن "الطرفين يتواصلان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع" النهائي، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكر مسؤولون أمريكيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنودا تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية، إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات.

وألغى ترمب بدوره خططا لفرض رسوم على ما قيمته 160 مليار دولار من السلع الصينية في منتصف كانون الأول (ديسمبر)- تشمل سلعا رائجة مثل الهواتف النقالة- لكن الرسوم العقابية لا تزال مطبقة على سلع بقيمة نحو 250 مليار دولار تشمل الآلات وعديدا من السلع الإلكترونية.

وأعلن روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي أن الصين وافقت على شراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل، لكن جاو رفض تأكيد ذلك الرقم خلال المؤتمر الصحافي أمس.

وأشار ترمب الأسبوع الماضي إلى استعداده للتوجه إلى بكين لإجراء مفاوضات حول الجزء التالي من اتفاق أوسع "في موعد لاحق"، لكن جاو ذكر أنه "ليس هناك معلومات إضافية حول المرحلة الثانية" من المفاوضات.

ويرى المراقبون أن النزاع التجاري الذي كان له تداعيات على اقتصادات أخرى على مستوى العالم، ربما أذن بتفكيك العلاقات التجارية الطويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن شأن الهدنة أيضا أن تريح الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يواجه اقتصادا متباطئا واحتجاجات مطالبة بالديمقراطية في هونج كونج.

إلى ذلك، وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الرئيس لمعدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي 4.5 في المائة سنويا وهو مستواه نفسه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء الشهر الماضي 17.4 في المائة مع ارتفاع أسعار اللحوم 97 في المائة، وزاد مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الماضي ككل 2.9 في المائة في حين كانت الحكومة تستهدف معدل تضخم 3 في المائة.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة)، الذي يتابع أسعار السلع تسليم بوابة المصنع 0.5 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، في حين تراجع المؤشر 0.3 في المائة خلال العام الماضي ككل.

ويشير تراجع أسعار الجملة إلى اضطرار الشركات الصناعية إلى خفض أسعار منتجاتها نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.