تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأمريكية

هبط عدد الأشخاص، الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز"، كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 214 ألف طلب في الأسبوع الماضي، مقابل 223 طلبا في الأسبوع السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستسجل مستوى 221 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية فسجلت انخفاضا إلى 224 ألف طلب، بانخفاض 9500 طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فقد زادت 33 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتصل عند مستوى 1.803 مليون طلب.

وأضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، بدعم قطاع الخدمات. وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة "إيه.دي.بي"، أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 202 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقابل 124 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص الأمريكي سيضيف 160 ألف وظيفة لسوق العمل في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن القطاع السلعي أضاف 29 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما دشن القطاع الخدمي 173 ألف وظيفة في الفترة نفسها.

يذكر أن قراءة تشرين الثاني (نوفمبر) تم تعديلها بالرفع إلى 124 ألف وظيفة بدلا من 67 ألف وظيفة المعلن في الشهر الماضي، ومن المقرر اليوم الجمعة إعلان تقرير الوظائف الأمريكي الشهري.

من جهة أخرى، تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاض التكاليف.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري، انخفاض مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 1.5 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين المنتهيين في 3 كانون الثاني (يناير)، مقارنة بالأسبوعين السابقين.

وأصدرت جمعية المصرفيين بيانات أسبوعين مجتمعة بدلا من أسبوع واحد فقط بسبب إجازات العام الجديد.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 5 في المائة في حين هبط حجم طلبات إعادة التمويل بنحو 8 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

فيما ارتفعت حصة إعادة التمويل من إجمالي طلبات الرهن العقاري إلى 58.9 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين مقابل 54.8 في المائة المسجلة في الأسبوعين السابقين لهما.

وانخفض متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاما بقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.91 في المائة في الأسبوعين الماضيين من 3.94 في المائة. وأوضحت البيانات أن انخفاض طلبات الرهن العقاري جاء رغم تراجع تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في سندات الخزانة الأمريكية نتيجة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.