تراجع الطلب على الآلات الألمانية في نهاية 2019 بنسبة 15%

أعلنت رابطة شركات صناعة الآلات في ألمانيا "في دي إم ايه" اليوم تراجع حجم الطلب على الآلات الألمانية في نهاية عام 2019.

وأوضحت الرابطة اليوم بمقرها بمدينة فرانكفورت غربي ألمانيا أن الطلبيات الواردة لهذا القطاع انخفضت بنسبة 15 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018.

وقال كبير الاقتصاديين بالرابطة رالف فيشرس: "بذلك يستمر الاتجاه السلبي للأشهر الماضية"، موضحا أن الطلبات من الداخل تراجعت بنسبة 15 بالمئة، كما تراجع طلب العملاء الأجانب على الآلات التي تحمل علامة "صُنع في ألمانيا" بنسبة 14 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر عام 2018.

وبذلك تعاني الصناعة الألمانية الرئيسية الموجهة نحو التصدير من تباطؤ الاقتصاد العالمي ومن النزاعات التجارية العالمية، التي تثير مخاوف العملاء، فضلا عن التحول الهيكلي في صناعة السيارات- التي تعد عميلا مهما لمصانع الآلات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب أحدث البيانات، تراجع الإنتاج في صناعة الآلات خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2019 بقيمة حقيقية ، أي بعد حساب التغيرات الموسمية وتغيرات الأسعار، بنسبة 2.4 بالمئة وذلك مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2018.

وبعد الكساد الذي شهده عام 2019، لا يتوقع صانعو الآلات في ألمانيا تحسنا جذريا هذا العام.