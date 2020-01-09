الكويت تتوقع إنتاج 250 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة بنهاية 2020

يتوقع خالد الفاضل وزير النفط الكويتي أن يبلغ إنتاج بلاده النفطي في المنطقة المقسومة مع السعودية 250 ألف برميل يوميا عند استئناف الإنتاج في نهاية العام الجاري. وبحسب "رويترز"، يسمح الاتفاق بين السعودية والكويت، العضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وقال الفاضل خلال جلسة بالبرلمان "توقيع مذكرة التفاهم يعني عودة إنتاج 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2020"، وكان إجمالي الإنتاج بحقلي الخفجي والوفرة قبل الإغلاق نحو 500 ألف برميل يوميا.

وأضاف الوزير الكويتي أن زيادة القدرة الإنتاجية للكويت لن تؤثر في التزامها بحصص خفض الإنتاج في إطار اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

وتخفض السعودية والكويت إمدادات النفط بموجب اتفاق "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء في المنظمة ومنتجين نفط كبار آخرين مثل روسيا، وهو الاتفاق، الذي ينتهي أجله في آذار (مارس). وأشار الفاضل إلى أن اتفاق المنطقة المقسومة سيمكن الكويت أيضا من "تطوير إنتاج" حصتها من حقل الدرة للغاز في المنطقة المقسومة البالغة 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا وزيادة احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي والنفط الخام. يأتي ذلك، بعد تصريحات مصادر كويتية، بأن السعودية والكويت طلبتا من مستشار عالمي إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة وتقييم حصة الغاز لكل دولة بالمشروع المشترك.