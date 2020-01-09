البطالة في منطقة اليورو تستقر عند 7.5% في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند 7.5% في نوفمبر.

وهذه البيانات المعدلة تمثل أدنى معدل سنوي منذ مستوى الأزمة المالية في يوليو 2008.

وأظهرت التقديرات أن هناك حوالي 12.3 مليون شخص عاطل عن العمل في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وجاءت تقديرات نوفمبر متراجعة بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة تتباين بصورة كبيرة من دولة لأخرى داخل المنطقة، وقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بين دول المنطقة بنسبة 3.1% في نوفمبر، بينما سجلت اليونان أعلى معدل بنسبة 16.8% في سبتمبر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولا تزال البطالة مرتفعة بصورة خاصة بين الشباب، حيث بلغت 32.5% في اليونان في الربع الثالث من 2019 و 32.1% في إسبانيا في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، فإن معدل البطالة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ظل عند 6.3% ، بإجمالي نحو 15.6 مليون عاطل عن العمل.