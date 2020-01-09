"نيوم" تفتح باب التسجيل لطلاب البكالوريوس في الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالوريوس وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا التي تعد أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية. ويفتح باب التسجيل ابتداء من اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020. ويأتي هذا الإعلان استكمالا للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن مؤخراً والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.

ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني (منح نيوم) الذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج. ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناء على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجال الضيافة.