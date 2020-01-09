الرياض تحتضن النسخة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام 2020

للعام الثالث على التوالي وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ينطلق ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، والذي يفتح أبوابه على مدى أربعة في الفترة من 20- 23 يناير 2020م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويعد الملتقى الأول والأضخم من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وانطلاقا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاساً لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.

وتحتل الرياض المرتبة الأولى اقتصادياً على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية ، وعلى مستوى أضخم المشروعات الاقتصادية وأضخم مشروعات البنية التحتية، التي تمثل بدورها نموذجاً للتنوع الثقافي والاقتصادي، حيث تحتل المملكة مرتبة متقدمة بين دول العالم بصفتها مركز استقطاب ضخم للقوى العاملة في مختلف المجالات.

ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، بمشاركة أضخم وأهم شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب، إضافة إلى نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، الذي تمنح بدورها منصة لتقديم الخدمات وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام ، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما يشمل شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.

ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من ورش وأوراق العمل على مدار الأربعة أيام ، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون. وتشهد العاصمة الرياض نقلات نوعية في صناعة الأحداث والفعاليات التي جعلت منها مركزاً إقليميا ودولياً لصناعة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات.