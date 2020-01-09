ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في ديسمبر

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ديسمبر، مدعومة بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب.
وقفز متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي.
وبالنسبة للعام بأكمله، بلغ متوسط المؤشر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8 بالمئة عن 2018 لكن دون الذروة التي بلغها في 2011 عند 230 نقطة.
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