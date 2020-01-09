عملات الملاذ الآمن تتخلى عن مكاسبها في ظل هدوء بين أمريكا وإيران

تراجعت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني اليوم الخميس في ظل إحجام الولايات المتحدة وإيران عن مفاقمة الصراع، إذ تعود الأسواق لتبني نهج أكثر إقبالا على المخاطرة بفضل آمال اتفاق تجاري أمريكي صيني.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الليل على هجوم إيراني على قوات أمريكية من خلال عقوبات لا العنف. ولم تبد إيران مؤشرات فورية على مزيد من الرد على ضربة جوية أمريكية في الثالث من يناير قتلت أحد أكبر قادتها العسكريين.

ومحا الين، الذي يُعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية بفضل عمق سيولته وفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، سريعا مكاسبه التي حققها بعد هجوم أمس الأربعاء الصاروخي.

وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.2 بالمئة عند 109.36، وهو أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع.

وهبطت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة مقابل اليورو، إذ جرى تداول اليورو مقابل 1.1115 دولار، وبنفس النسبة أمام الجنيه الاسترليني الذي بلغ في أحدث التعاملات 1.3112 دولار.

وصعد اليورو أيضا مقابل الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر، 0.2 بالمئة إلى 1.0833.

وزاد اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 6.9175 أمام الدولار خلال الليل في الأسواق الخارجية، مدعوما أيضا بقراءة مستقرة للتضخم.