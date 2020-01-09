ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال ديسمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار لحوم الخنزير على خلفية تفشي مرض أنفلونزا الخنازير في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.5% سنويا وهو نفس مستواه في في نوفمبر الماضي.

وقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 17.4% مع ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بنسبة 97%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الماضي ككل بنسبة 2.9% في حين كانت الحكومة تستهدف معدل تضخم قدره 3%.

يذكر أن الحكومة الصينية تكافح لاحتواء وباء أنفلونزا الخنازير، في الوقت الذي تدخلت فيه لضمان استقرار الأسعار ودعت إلى إعادة هيكلة قطاع تربية الخنازير ككل في الصين.

من ناحية أخرى تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) الذي يتابع أسعار السلع تسليم بوابة المصنع بنسبة 0.5% سنويا خلال ديسمبر الماضي، في حين تراجع المؤشر بنسبة 0.3% خلال العام الماضي ككل.

ويشير تراجع أسعار الجملة إلى اضطرار الشركات الصناعية إلى خفض أسعار منتجاتها نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.