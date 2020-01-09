اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لتنظيم ممارساتها محليا

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، التي تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، ما سيسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافة بالتزاماتها عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.

وبحسب "واس"، جاء إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية استنادا إلى التعديلات التي أقرت خلال المدة الماضية على نظام السوق المالية، وقضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وتدرس الهيئة كذلك تنظيم الترخيص للأسواق المالية ومراكز الإيداع، استكمالا للتطوير الشامل لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية. وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنها راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الأسواق المالية العالمية، وأخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية PFMI الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق CPMI واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوما لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة، مؤكدة أنها درست بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة بما يتوافق مع أهداف الهيئة.

تأتي هذه الخطوة لتطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعيا إلى رفع جاذبية السوق المالية لجميع فئات المستثمرين، ما يعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتماشيا مع أهداف برنامج "تطوير القطاع المالي" وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030، ووفقا لخطة الهيئة الاستراتيجية "برنامج الريادة المالية".