2128 ترخيصا بيئيا لمشاريع صناعية وتجارية وتعدينية خلال 2019

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 2128 ترخيصا خلال عام 2019، تنوعت بين مشاريع صناعية تنموية، وزراعية، ومكاتب استشارية، والتعدين، وإدارة مخلفات طبية، وإدارة مخلفات صناعية خطرة، وتجارية.

وقال لـ"الاقتصادية" نواف الشريف؛ مساعد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن هذه التراخيص سجلت ارتفاعا بنسبة 35.1 في المائة، مقارنة بعام 2018 البالغة نحو 1575 ترخيصا في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب الشريف، بلغ عدد المشاريع الصناعية 1404 مشاريع، تليها التجارية بـ181 مشروعا، والزراعية بلغت 178 مشروعا، والتنموية 92 مشروعا، والمكاتب الاستشارية 48 مشروعا، و14 مشروعا للتعدينية، و12 مشروعا لإدارة النفايات الطبية. وأضاف، أن مشاريع إدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة، بلغت 57، و20 مشروعا للزيوت المستعملة، و19 مشروعا للمختبرات والرصد البيئي، و17 مشروعا للتقنيات البيئية، وتسعة مشاريع لإدارة نفايات البلدية، وخمسة مشاريع لإدارة نفايات الأسبستوس، و63 مشروعا أخرى.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، علاوة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها.

وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة، رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.