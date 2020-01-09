كشف فروقات الرسوم الجمركية المستحقة على المستوردين والمصدرين .. إلكترونيا

أتاحت الجمارك السعودية مع منصة فسح، خدمة للمستوردين والمصدرين، للاطلاع على جميع فروقات الرسوم الجمركية المستحقة عليهم، من خلال سداد الفروقات ومتابعتها.

كما وفرت مع منصة فسح أيضا، خدمة الاستعلام عن إمكانية استعادة الرسوم الجمركية، واسترجاع مبلغ مستحق لهم، وتقديم الطلب إلى الإدارة المختصة.

وإذا كان مستحقا لهم استرجاع مبلغ تم تسديده على بيان جمركي، يتم بناء عليه تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لاسترجاع المبلغ إلى حساب المستورد أو المصدر، بعد التأكد من استحقاقه.

ومن ضمن الخدمات للمستوردين والمصدرين، خدمة الاستعلام عن صرف رسوم تأمين لمستورد أو مصدر، وتتيح الخدمة للمستورد أو المصدر الاستعلام عن صرف رسوم تأمين لبيان جمركي محدد، تتضمن رسومه بنودا تأمينية تم إنشاء طلب "ربط بالتأمين" لها، وتم تحصيلها، ليتم صرفها عند تحقق شروط استحقاقها وصرفها، وتحديد الجهة المستحقة الصرف لها.

ويمكن الاستعلام عن طلب استبعاد من الرسوم الجمركية، وتمنح الخدمة المستورد أو المصدر إمكانية الاستعلام عن حالة طلب استبعاد من الرسوم الجمركية تم تقديمه، كما يمكن الاستعلام عن فسح سلع مقيدة وتمنح الخدمة للعملاء إمكانية الاستعلام عن خطابات فسح السلع المقيدة وحالاتها والرصيد المتبقي لكل بند في الخطاب، وبناء عليه يمكن للمستورد والمصدر معرفة إمكانية استخدام خطاب فسح لاستيراد سلع مقيدة من عدمه.

يأتي ذلك ضمن خطوات تسهيل الأعمال وسرعة إنجاز وفسح الإرساليات وإنجاز المعاملات إلكترونيا عبر منصة فسح، من دون الحاجة إلى المراجعة أو تقديم الأوراق والمستندات يدويا.

ودعت الجمارك السعودية أمس، شركات ومؤسسات التخليص الجمركي إلى لقاء في جمرك ميناء جدة الإسلامي، لتوضيح تفاصيل تطوير الأعمال الجمركية بجميع جوانبها في الجمارك السعودية.