الأسهم السعودية تفقد 74 نقطة .. ونتائج الشركات تحدد وجهة المستثمرين

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8124 نقطة، فاقدة 74 نقطة بنسبة 0.9 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع عشر نقاط بنسبة 0.9 في المائة.

وتأتي التراجعات وسط تطورات في المنطقة أثارت مخاوف بعض المتعاملين في السوق، ما زاد من الضغوط البيعية، وتلك التحركات السلبية مؤقتة، حيث لا تزال السوق تتمتع بثقة المتعاملين فيها، وذلك بانحسار مدى التراجع ونشاط العمليات الشرائية عند التراجع، حيث السوق استطاعت أن تعوض أكثر من ثلث الخسائر في نهاية الجلسة.

وما زالت السوق تحافظ على الدعم 8120 نقطة، والمسار الصاعد الذي بدأ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ستخسره في حال كسر مستويات الدعم. وستكون العوامل الأساسية الداخلية الأكثر تأثيرا، فظهور نتائج الشركات للربع الرابع والسنوية ستحدد توجهات المستثمرين.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8198 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8076 نقطة، فاقدا 1.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8124 نقطة فاقدا 74 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. ارتفعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 297 مليون ريال لتصل إلى 4 مليار ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 17 مليون سهم لتصل إلى 161 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.28 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 10 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 173 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات ماعدا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.47 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 796 مليون ريال، يليه "الطاقة" 19 في المائة بنحو 786 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 17 في المائة بقيمة 693 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة سهم "الخزف" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 36.90 ريال، يليه "أسمنت المدينة" 3.7 في المائة ليغلق عند 17.90 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 25.55 ريال. وتصدر المتراجعة "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 49.35 ريال، يليه "أنعام القابضة" 8.9 في المائة ليغلق عند 156.60 ريال، وحل ثالثا "أليانز" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 624 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 312 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 292 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية