«نمو» تتراجع للجلسة السادسة

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة لتغلق عند 6359 نقطة، فاقدة 152 نقطة 2.3 في المائة، وتراجعت قيم التداول 33 في المائة بنحو 3.6 مليون ريال لتصل إلى 7.4 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 62 ألف سهم بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 130 ألف سهم.
وهبطت الصفقات 26 في المائة بنحو 175 صفقة لتصل إلى 481 صفقة. لم تحقق أسهم السوق الارتفاع، وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، يليه "الصمعاني" 4 في المائة ليغلق عند 113 ريالا، وحل ثالثا "العمران" 2.4 في المائة ليغلق عند 40 ريالا. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة أربعة ملايين ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 1.2 مليون ريال.
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