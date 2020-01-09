النفط يتراجع مع انحسار القلق بشأن التوترات الجيوسياسية .. الإمدادات مستقرة دون اضطراب

هبطت أسعار النفط أمس بفعل التراجع النسبي في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في ضوء استقرار الإمدادات النفطية وتصريحات أمريكية تميل للتهدئة، بينما يواصل المنتجون في "أوبك" وخارجها جهودهم في تقليص المعروض النفطي والالتزام باتفاق خفض الإنتاج، الذي سيستمر على مدار الربع الأول من العام الجاري.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 1 في المائة، في بداية جلسة التداول وسط مخاوف تصاعد الصراع واضطراب تدفقات الخام، وتصاعد المواجهات والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت في وقت سابق إلى قفزة فورية قياسية في الأسعار.

وتخلت الأسعار عن معظم تلك المكاسب بعد الارتفاعات، التي حققتها في وقت مبكر، إذ يقول محللون إن توتر السوق قد ينحسر طالما ظلت منشآت إنتاج النفط غير متأثرة بالهجمات، كما يبدو أن تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجية إيران تشير إلى فترة هدوء في الوقت الحالي.

وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو ما يعادل 1.45 في المائة إلى 67.25 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 71.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2019.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 سنتا أو 2.09 في المائة إلى 61.45 دولار للبرميل، وكانت العقود قد بلغت في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر نيسان (أبريل) من العام الماضي.

ويقول محللون إن أسواق النفط تظل تركز في الوقت الحالي على أن الأهداف في هجوم أمس بالعراق عسكرية وليست منشآت لقطاع النفط.

وقال وزير الطاقة الإماراتي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة لكنه أضاف أن هناك حدودا للمنظمة، وأضاف سهيل المزروعي أنه لا يتوقع مخاطر فورية بتوقف الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.

وذكر لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، أن المخاطر الجيوسياسية منحت دعما كبيرا لأسعار النفط مع اندلاع المواجهات الأمريكية الإيرانية لكن هذا لن يكون كافيا لاستمرار الأسعار في الارتفاع في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ضغوط ضعف الطلب الموسمي وارتفاع المخزونات وزيادة الإمدادات الأمريكية وإنتاج دول خارج مجموعة "أوبك+" بشكل عام. وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إن القفزة السعرية الأخيرة في أسعار النفط يمكن تسميتها "بعلاوة المخاوف" وقد جاءت كاستجابة فورية لتعقد المشهد في الشرق الأوسط وازدياد مخاطر الحرب، ولكنها عموما جاءت أقل من التقديرات في حوادث مشابهة سابقة، لافتا إلى عودة الأسعار للانخفاض بفعل انحسار تدريجي في المخاوف وعودة تأثير قيود العرض على الإمدادات النفطية.

وأضاف ماندرا أن أسعار الخام كانت قد تلقت دعما جيدا نهاية العام الماضي جراء تخفيضات جديدة أعمق في إنتاج "أوبك+" علاوة على ترقب إبرام اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين ثم جاءت المخاطر الجيوسياسية لتضيف مزيدا إلى الضغوط الصعودية على أسواق النفط. من ناحيته، يرى دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" الدولي، أن توترات الشرق الأوسط لها التأثير الأكبر على تحركات أسعار النفط في المرحلة الراهنة، ولكن الأمر قد لا يستمر كثيرا إذا تم احتواء مخاطر الصراع وتخفيف حدة التوترات، وذلك ما سيتضح في مواقف دول الصراع في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وتيرة المكاسب القياسية المتلاحقة لن تستمر على الأغلب بعدما دفع شبح الحرب أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وأوضح بوسكا أن هذه الفترة ستسيطر فيها على الأغلب التقلبات السعرية، وذلك تفاعلا مع مستجدات التصريحات والمواقف السياسية لأطراف الصراع المختلفة في الشرق الأوسط عادا أن الظروف الراهنة لا تقل عن ظروف تاريخية أخرى شهدت تقلبات سعرية حادة في الارتفاع والانخفاض وأشهرها الانهيار المالي في عامي 2008-2009 والانتفاضات الشعبية في عام 2011 وانهيار أسعار النفط في عامي 2014-2015 وأخيرا الهجوم الإرهابي على مصافي النفط في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

من جانبه، أوضح سيرجي فاكلينكو المحلل الروسي ومختص شؤون الطاقة، أن كثيرا من الدول المنتجة ترى في ارتفاع أسعار النفط الحالية شيئا إيجابيا ومعززا لاقتصادياتها، خاصة الدول التي تعتمد على النفط بشكل غالب أو التي تعاني أزمات وضغوطا اقتصادية، ولكن الارتفاعات المفرطة ليست هدفا لـ"أوبك" تحديدا، ولكن الهدف هو استقرار وتوازن السوق وألا يصل نمو الأسعار إلى تدمير الطلب.

ولفت فاكلينكو إلى أن الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين دول "أوبك" وخارجها تزداد في ضوء الوضع المضطرب في السوق النفطية وتكرار الأزمات وارتفاع درجة المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها السريعة على الأسعار ووضع الإمدادات النفطية، عادا أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران تعد عاملا رئيسا في ارتفاع وانخفاض أسعار النفط في الفترة الراهنة والمقبلة.