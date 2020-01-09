«أوبك» تتعهد بمواجهة نقص الإمدادات عند الضرورة

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي أمس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة، لكن ضمن "حدودها"، إذ لا يرى مؤشرا على نقص في الإمدادات، في ضوء قوة الطلب ومخزونات النفط العالمية، التي تحوم حول متوسط خمسة أعوام، مضيفا: "لا نتوقع أي نقص في الإمدادات ما لم يكن هناك تصعيد كارثي، وهو‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ما لا نراه". ولا يتوقع وزير الطاقة الإماراتي مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق. وقال سهيل المزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي، وهي أحد منتجي "أوبك"، إن الوضع ليس حربا، وإنه ينبغي عدم المبالغة بشأن ما يحدث حاليا. من جهته، يرى ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي أنه من الصعب التنبؤ بتقلبات سوق النفط العالمية في المستقبل في ظل تنامي التوترات بالشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز"، قال نوفاك، إن مجموعة منتجي النفط "أوبك+" لديها دائما القدرة على الاجتماع، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت هناك خطط لاجتماع استثنائي بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وقال محمد باركيندو أمين عام "أوبك" خلال المؤتمر في أبوظبي إن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج ثاني أكبر المنتجين في "أوبك" مستمر. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط تبلغ ما يراوح بين بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون برميل يوميا تقريبا، أغلبها لدى السعودية أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وقال باركيندو إنه على ثقة بأن القادة في الشرق الأوسط يفعلون كل ما في وسعهم لإعادة الأوضاع لطبيعتها. ويرى باركيندو أن توقعات نمو الطلب العالمي عند نحو مليون برميل يوميا، مضيفا أن هذا "ليس قويا وليس مثيرا للقلق".

وعندما سئل عن الرسالة التي يود توجيهها للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال باركيندو خلال المؤتمر إن بزوغ الولايات المتحدة كمنتج كبير للنفط والغاز يحملها بالضرورة مسؤولية مشتركة عن استقرار أسواق الطاقة.

وتابع باركيندو "المهمة المستمرة لأوبك+ في الإبقاء على أسواق النفط مستقرة على أساس مستدام هي مسؤولية مشتركة لجميع المنتجين بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف أن "أوبك لا تستطيع وحدها تحمل تلك المسؤولية. ندعو الولايات المتحدة للانضمام إلينا في هذا الهدف النبيل".

وتحد "أوبك" وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، الإنتاج منذ 2017 لتفادي تخمة المعروض ودعم الأسعار، ولا تشارك الولايات المتحدة في اتفاق إدارة إمدادات النفط.