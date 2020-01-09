اتفاق لـ «سيتي جروب» يتيح أصولا بملياري دولار لصغار المستثمرين الأفراد

وقعت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية اتفاقا مع منصة الخدمات المالية عبر الإنترنت "يالد ستريت"، لتوفير أصول استثمارية في شرائح صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين إن مثل هذه المنتجات الاستثمارية تتاح عادة لصناديق التحوط وكبار المستثمرين.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إلى أن الشراكة التي تم إعلانها بين "سيتي جروب" و"يالد ستريت" أمس ستتيح أصولا بنحو ملياري دولار لأعداد كبيرة من صغار المستثمرين الأفراد الذين يستخدمون منصة "يالد ستريت".

ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر القول "إن "سيتي جروب" ستبدأ طرح هذه الأصول الاستثمارية على مدى الـ 24 شهرا المقبلة".

يذكر أن منصة "يالد ستريت" التي تضم نحو 300 ألف مستثمر معتمد على منصتها، تتيح للمستخدمين مواد تعليمية وفرصا لشراء أجزاء صغيرة من الاستثمارات التي يمكن أن تحقق عائدات مرتفعة، لكنها في الوقت نفسه معروفة بخطورتها حتى بالنسبة إلى المستثمرين المحترفين في سوق المال الأمريكية.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه بالتحالف مع "يالد ستريت"، ستتمكن "سيتي جروب" من تحقيق فهم أفضل لإمكانات هذه السوق الجديدة نسبيا. وقالت "سيتي جروب" في بيان، "إن الشراكة مع "يالد ستريت" ستعطينا رؤية أعمق لمعرفة ما هو المنتج الاستثماري الذي يمكنه ليس فقط جذب المؤسسات الاستثمارية التقليدية، لكن أيضا قطاع التجزئة الصاعد في السوق".

من ناحيته، قال ميليند ميهيري الرئيس التنفيذي لشركة يالد ستريت "إن المنصة ستقدم للمستخدمين معلومات تفصيلية عن كل أصل استثماري مطروح عليها". وكانت "يالد ستريت" مولت استثمارات في فئات عديدة مثل الأصول العقارية وتمويل عمليات التقاضي والأنشطة البحرية بقيمة 1.3 مليار دولار.