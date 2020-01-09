هيمنة أمريكية على صفقات الاندماج والاستحواذ في 2019

يلقي صانعو الصفقات خارج الولايات المتحدة نظرات غيرة على نظرائهم الأمريكيين. مع انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في 2019 إلى أدنى مستوى لها منذ 2013، أبرمت الشركات الأمريكية صفقات كبيرة في الداخل، شكلت 15 من أكبر 20 صفقة خلال العام.

ما يقارب نصف عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية المسجلة العام الماضي، البالغ حجمها 3.9 تريليون دولار، تضمنت أهدافا أمريكية - بزيادة 6 في المائة عن عام 2018، وفقا لشركة تزويد البيانات "ريفينيتف". تتناقض الطفرة في الولايات المتحدة مع غياب الحيوية عن عقد الصفقات في الأسواق الأوروبية والآسيوية، التي سجلت 742 مليار دولار و757 مليار دولار، على التوالي في إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ، ما يعكس تراجعا بلغ 25 في المائة في أوروبا و16 في المائة في آسيا.

كان نشاط الولايات المتحدة كافيا لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية والوصول بها إلى أعلى رابع مستوى مسجل. كانت الصفقات واسعة النطاق، وشملت عمليات استحواذ تحولية صيدلانية مثل شراء "بريستول مايرز سكويب" لشركة الأدوية المنافسة "سيلجين" مقابل 93 مليار دولار، وشراء "آبفي" Abbvie لـ "أليرجان" مقابل 84 مليار دولار. وعقود الشركات الصناعية مثل دفع "يونايتد تكنولوجيز" 90 مليار دولار لشراء "رايثيون".

وشملت عمليات الاندماج الكبيرة الأخرى في 2019 أكبر عملية استحواذ نفطية في عشرة أعوام، وذلك عندما أتمت "أوكسيدنتال بتروليوم" شراءها للشركة المنافسة "أناداركو" مقابل 54 مليار دولار. واشتملت أيضا على أكبر صفقة مصرفية منذ الأزمة المالية، بعدما وافق المصرفان الإقليميان "بي بي آند تي" و"سن ترست" على صفقة اندماج قيمتها 66 مليار دولار.

بحلول نهاية العام، وجدت بعض أكبر الشركات في أوروبا فرصا للانضمام إلى السوق الأمريكية. اتفقت شركة LVMH الفرنسية على شراء مجموعة المجوهرات "تيفاني آند كو" الأمريكية مقابل 17 مليار دولار، واشترت شركة الأدوية السويسرية "نوفارتيس" شركة مدسنز مقابل 9.7 مليار دولار.

آنو أيينجار، رئيسة عمليات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية في "جيه بي مورجان تشيس"، اعتبرت أن تركيز النشاط في الولايات المتحدة أبرز المخاطر التي تواجهها الشركات الأوروبية، التي لم تستوعب فوائد النمو والنطاق المدفوعين بعمليات الاندماج والاستحواذ. قالت: "من بين أفضل 50 شركة من حيث القيمة السوقية قبل عقد، كانت هناك 16 شركة أوروبية. الآن سبع فقط. هذه إحصائية واضحة. هل تتخلف أوروبا في لعبة الدمج هذه؟".

أضافت: "بعض الشركات الأوروبية لديها الفرصة والحرية للذهاب وعقد الصفقات. تلك التي كانت قادرة فعلت ذلك من موضع قوة. أشعر أن هناك حافزا للشركات الأوروبية لبذل مزيد من الجهد، كوننا نمر بفترة من عدم اليقين العالي وفي هذه الفترات تزداد أهمية الحجم".

برزت الصعوبات التي تواجه عقد الصفقات في أوروبا من خلال شركة فيات كرايسلر للسيارات، التي فشلت في إكمال صفقة في حزيران (يونيو) مع منافستها الفرنسية "رينو" بعد تدخل الحكومة الفرنسية. عادت "فيات" بعد أشهر مع خطط للدمج مع "بيجو"، منافستها الفرنسية الأخرى.

فشلت "كيري فودز" في إيرلندا أيضا، لكن ليس بسبب التدخل السياسي. وفقا لأحد المصرفيين، تمكنت المجموعة من "انتزاع الهزيمة من بين فكي النصر"، في الصراع للحصول على أعمال التغذية والعلوم البيولوجية لـ"دوبونت". بدلا من ذلك، استحوذت المجموعة الأمريكية الدولية "فليفرس آند فراجرانسس" Flavours & Fragrances على "دوبونت" في صفقة قيمتها 26.2 مليار دولار.

ظل نشاط الصفقات في أوروبا ضعيفا جزئيا بسبب عدم اليقين الجيوسياسي المرتبط بموضوع "بريكست" المعلق. ظلت المملكة المتحدة أقوى سوق أوروبية للصفقات، لكن النشاط تراجع 4 في المائة إلى 221 مليار دولار. تعززت أحجام التداول من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل شركات الاستحواذ الشامل التي تحول الشركات العامة إلى خاصة، إضافة إلى صفقة "مجموعة بورصة لندن" البالغة قيمتها 27 مليار دولار لشراء "ريفينيتف".

من المتوقع أن يؤدي الانتصار الانتخابي لبوريس جونسون، زعيم المحافظين الذي وعد بـ "إنجاز بريكست"، إلى مزيد من الوضوح في عام 2020، ما قد يساعد على رفع النشاط الكلي للصفقات، وفقا لعدد من العاملين في هذا المجال.

قالت أليسون هاردينج جونز، نائبة رئيس مجلس الإدارة ورئيسة قسم عمليات الاندماج والاستحواذ الأوروبية في "سيتي جروب": "أعتقد أن حالة عدم اليقين المتعلقة بموضوع بريكست لم تنته بالكامل، لكنها أصبحت أقل". أضافت: "عدم اليقين الذي كان موجودا هذا العام سيكون أقل في العام المقبل. كم من الوقت سيدوم ذلك، من يدري؟ هل ذلك الحذر الكامن لا يزال موجودا؟ بالطبع".

ظلت العوامل الاقتصادية التي دفعت نشاط عقد الصفقات لأعوام عديدة على حالها، إذ أدت الديون الرخيصة، والنمو الاقتصادي المتواضع، والمخاوف من التعطيل من قبل عمالقة التكنولوجيا إلى توجه كبار المديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات إلى بيع وشراء الأصول.

وظل الحجم والنطاق يمثلان أكثر الطرق ملاءمة للشركات للاحتفاظ بالهيمنة، إضافة إلى تحييد شركات التكنولوجيا الضخمة مثل "أمازون" و"جوجل".

قال جريج ليمكاو، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في "جولدمان ساكس": "الحجم أمر مهم عندما تفكر في حاجة الشركات إلى الإنفاق على التكنولوجيا لتحويل أعمالها". أضاف: "الشركات التي لديها قواعد إيرادات أكبر لديها القدرة على الاستثمار أكثر في التكنولوجيا لتنمو، بغض النظر عن صناعتها الأساسية".

الصفقات التي تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار ارتفعت 28 في المائة مقارنة بالعام السابق، ما ساعد على زيادة أحجام التداول. ساعد الارتفاع الكبير فيما يسمى الصفقات الكبرى على تعويض انخفاض كبير في إجمالي عدد المعاملات، التي تراجعت 6 في المائة. عمليات الاستحواذ على الشركات التي تراوح قيمتها بين مليار دولار وخمسة مليارات دولار انخفضت 13 في المائة.

أضاف المستشارون أن عدة شركات قررت أن من الأفضل التوصل إلى صفقات قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لأن الجهات المنظمة لمكافحة الاحتكار قد تفحص عن كثب عمليات الاستحواذ إذا وصل ديمقراطي على البيت الأبيض.

"في الوقت الذي ندخل فيه إلى 2020 ونبدأ النظر في احتمال الانتخابات الأمريكية (...) سيدرك مستحوذون محتملون أن الاقتصاد جيد، ويمكننا الاقتراض بأسعار منخفضة وأن النمو الاقتصادي معتدل، لذلك قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإنجاز الصفقات، مع إدراك أن أكبر أمر مجهول بعد الانتخابات سيكون البيئة التنظيمية" بحسب فرانك أكويلا، الشريك في مكتب المحاماة "سوليفان آند كرومويل".

حجم الصفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، انخفض بشكل كبير أيضا، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض نشاط الدمج والاستحواذ 14 في المائة، بما في ذلك الشركات الصينية. تم منع المجموعات الصينية فعليا من الشراء في الولايات المتحدة بعدما وضعت إدارة ترمب حواجز حمائية.

قال أكويلا: "أعتقد أننا سنشهد زيادة في النشاط الآسيوي". وتابع: "على الرغم من أننا لن نرى كثير من الصفقات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أننا سنرى عمليات اندماج واستحواذ داخل آسيا وبين آسيا وأجزاء أخرى من العالم. سنستمر أيضا في رؤية مزيد من الصفقات اليابانية لشراء شركات أجنبية".

يتوقع معظم المصرفيين أن تظل عمليات الاندماج والاستحواذ قوية هذا العام ، ويعود ذلك جزئيا إلى تعرض مجموعات الأسهم الخاصة إلى ضغوط لتشغيل أموالها الوفيرة.

قال بيتر وينبرج، الرئيس التنفيذي لشركة بيريلا وينبرج بارتنرز: "إذا كان لدينا صدع في السوق، أعتقد أن مجتمع الأسهم الخاصة سيكون نشطا وسيقفز إليه لأنهم يعرفون ما يريدون شراءه وينتظرون الوقت المناسب. يمكن أن يكون ذلك الوقت هو 2020".

احتفظ "جولدمان ساكس" بمكانته كأكبر شركة استشارية في عمليات الدمج والاستحواذ من حيث حجم المعاملات، وتوليه العمل على صفقات قيمتها أكثر من 1.3 تريليون دولار، ما يجعله متقدما بارتياح على منافسيه "جيه بي مورجان" و"مورجان ستانلي" اللذين خاضا نزالا متكافئا على المركز الثاني في معظم أيام العام.

وانتهى كل من "إيفركور" Evercore و"سنترفيو" Centerview و"بي جيه تي بارتنرز" PJT Partners متقدمين على منافسين أكبر بكثير مثل "يو بي إس" و"دويتشه بانك"، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هذه المصارف المتخصصة الثلاثة إلى قائمة المراكز العشرة الأولى في التصنيف الاستشاري منذ أن بدأت سجلات "ريفينيتف" في عام 2000.