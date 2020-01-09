63 فعالية متنوعة لجميع الفئات في مهرجان الغضا

يواصل مهرجان الغضا فعالياته المختلفة، وسط حضور كبير سجل رقما قياسيا من داخل محافظة عنيزة ومن خارجها ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشتمل المهرجان على أكثر من 63 فعالية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

وشهد المهرجان زيارة شباب عمانيين أشادوا بالمهرجان، حيث أبدى الشاب عبدالرحمن البادي إعجابه بالدعم الكبير الذي يقدم للأسر المنتجة الموجودة في المهرجان، فيما أشاد الشاب نايف العلوي بالخدمات الطبية المميزة في المهرجان والتوعية المتكاملة من قبل الجهات الطبية والصحية في الموقع للزوار.

وأشاد المواطن العماني سعيد البادي بالتنظيم المميز للفعاليات الشبابية المختلفة كعروض السيارات "الدرفت"، التي جذبت المئات من محبي السيارات للاطلاع عليها بشكل يومي، مشيرا إلى أن وجود مشتركين من خارج المملكة ضمن الشباب المستعرضين في السيارات، أعطى صدى كبيرا للمهرجان في مواقع عديدة خارج المملكة.