«ليلى .. أرض الخيال» .. طفلة تحكي حلمها في ختام موسم الرياض

يتوقع أن يشهد العرض المسرحي "ليلى .. أرض الخيال"، في حفل ختام موسم الرياض، في 16 يناير الجاري، حضورا كبيرا، من جميع الفئات.
وتدور المسرحية التي ستقام في ستاد الملك فهد الدولي، حول قصة حلم فتاة صغيرة اسمها ليلى، تتناول فيها ماضي وحاضر ومستقبل وطنها السعودية.
وستتناول فصول مشاهد المسرحية أسرار المملكة، ومغامرتها التي تلامس جوهر هويتها، مسترجعة تاريخها ومستكشفة حلمها لمستقبل واعد ضمن "رؤية 2030".
ورصدت "الاقتصادية" العمل المستمر للجهات المشرفة والمنظمة على موسم الرياض لإنجاح الحفل الختامي، حيث وعدت أن يكون مبهرا ومسك ختام للموسم.
إلى ذلك، سجلت منطقة "بوليفارد الرياض" الحضور الأكثر جماهيرية خلال الموسم، حيث تعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، إذ يحتوي على أكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، وعشر ماركات عالمية ومطاعم ومقاه "وفود ترك" وليال سعودية وشعبية، إضافة إلى النافورة. ووفق تقارير الجهات المنظمة فإن عديدا من الفعاليات والحفلات أغلقت منافذ البيع في الساعات الأولى من طرحها، ما يدل على تعطش أهالي العاصمة الرياض وزوارها من المملكة وخارجها من السياح للفعاليات المقدمة.
وحظيت المنطقة طيلة الفترة الماضية بعديد من الفعاليات المتنوعة الثقافية والمسرحية والرياضية، إضافة إلى برامج مخصصة للصغار والكبار. وأسهمت مشاركات القطاعات الحكومية في نجاح الفعاليات. وعاش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، تحت سماء مزينة بالنجوم، حيث التجربة الفريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.
ويهدف الموسم إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وجعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة في العالم، إلى جانب إثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي، وتطوير وتنويع فرص التنمية المحلية، والنشاط الاقتصادي، ودعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة، وتحسين نمط الحياة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج "رؤية المملكة 2030"، كما يهدف الموسم إلى تعزيز مشاركة المملكة في مجال الترفيه والفنون والثقافة على مستوى العالم.
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