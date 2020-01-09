«فروزن» الأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الأنيميشن

حقق فيلم فروزن نجاحا كبيرا في دور العرض الأمريكية والعالمية، حيث تمكن أخيرا من تحقيق إيرادات، لم يصل إليها أي فيلم أنيميشن من قبل.

وحصد الجزء الثاني من السلسلة مليارا و325 مليون دولار منذ طرحه حول العالم حتى الآن، متفوقا على الجزء الأول الذي اكتفى بتحقيق مليار و281 مليون دولار.

ورصد موقع "مترو" القائمة الكاملة، لأعلى أفلام أنيميشن في التاريخ، حيث جاء في المركز الثالث بعد "فروزن"، فيلم Incredibles 2 بمليار و243 مليون دولار، وفى المركز الرابع جاء "مينيونز" برصيد مليار و159 مليون دولار.

ورغم أن النسخة الحية من فيلم "الأسد الملك" حققت أرباحا ضخمة، وصلت إلى مليار و254 مليون دولار، إلا أنه يصنف كفيلم حي أقرب من أفلام الأنيميشن، وهو سبب غيابه عن هذه القائمة.

أفلام المراكز الأولى والثانية والثالثة، من إنتاج ديزني، التي نجحت في السيطرة على قائمة أفلام الأنيميشن الأعلى إيرادات في التاريخ.

ونجح الفيلم، إضافة إلى تحقيق لقب الأعلى في تاريخ أفلام الأنيميشن، في تحقيق المركز الثالث لأعلى أفلام عام 2019 فى الإيرادات، بعد فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" بمجموع مليارين و79 مليون دولار، و"الأسد الملك". وطرح فيلم "فروزن 2" في 22 نوفمبر الماضي وهو من إخراج جينيفر لي وكريس باك، ويدور حول مغامرات الشقيقتين إلسا وآنا، لكشف الغموض عن أصول عائلتهما.