قطاع الخدمات ليس من الجيل القديم «2 من 3»



أدى فصل الخدمات إلى فتح وجهات يمكن استغلالها في الاقتصادات النامية "المصطلح المستخدم في هذا المقال للإشارة إلى الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل" وكذلك الاقتصادات المتقدمة. وبرغم صعوبة قياس تجارة الخدمات، يبدو أن حصة الاقتصادات النامية من تصدير الخدمات في العالم ارتفعت من نحو 14 في المائة في 1990 إلى 20 في المائة في 2011. وحتى برغم قياسها من قاعدة أدنى بكثير، فإن نمو تصدير الخدمات تجاوز تصديرها من الاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت دراسات أجريت أخيرا أن الدول متوسطة الدخل بدأت تصدر خدمات كانت تصدرها عادة الاقتصادات المتقدمة. علاوة على ذلك، هناك علاقة ارتباط موجبة بين هذا التطور المتزايد في قطاع الخدمات ونمو الاقتصادات النامية، بعد تحييد أثر محددات النمو المعيارية الأخرى. ودائما ما تنشأ صعوبة في تحديد علاقة السببية لكن النتائج تشير إلى وجود قناة جديدة لنمو الاقتصادات النامية وخاصة الاقتصادات متوسطة الدخل مثل ماليزيا.

اعتبرت النظريات الاقتصادية التقليدية للتحول الهيكلي ــ التي وضعها كتاب معروفون أمثال نيكولاس كالدور وراجنار نوركسي وآرثر لويس ــ أن التصنيع هو المحرك الرئيس لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو. ولا يزال الدفع نحو النمو بقيادة الصناعة التحويلية قائما حتى يومنا هذا، ولكن زيادة الاعتماد المتبادل بين قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات من شأنه أن يضع في وقت قریب نهاية للجدل الدائر حول تغليب أحدهما على الآخر.

ومن الحقائق البديهية المعروفة في قرية السيليكون في كاليفورنيا منذ وقت طويل أن "70 في المائة من الأجهزة عبارة عن برمجيات" ــ وهو إقرار مبكر بالارتباط بين مبيعات أجهزة الكمبيوتر وخدمات البرمجيات. وهي ظاهرة تمتد الآن إلى ما هو أبعد من صناعة الكمبيوتر، وأصبحت الخدمات هي الصمغ اللاصق الذي يربط بين كثير من سلاسل عرض الصناعات التحويلية. ويتوقف نجاح كثير من السلاسل على الخدمات التي تعتمد عليها من البحوث والتطوير في بداية المنتج وحتى التوزيع والتصليح عند استكماله.

وإدراكا لهذا الاعتماد المتبادل، تتحول الشركات في الوقت الحالي من "بيع المنتجات إلى بيع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تحقق قيمة"، وهو تطور تشير إليه الدراسات الأكاديمية بعبارة "تقديم الصناعة التحويلية للخدمات" وليس هذا المصطلح ولا ممارسة بيع شركات الصناعة التحويلية للخدمات بالأمر الجديد. إنما الجديد هو حجم الممارسة ــ وانتشارها بين شركات الاقتصادات المتقدمة وشركات الأسواق الصاعدة على حد سواء ــ وتغير موقف المديرين من النظر إلى الخدمات باعتبارها شرا لا بد منه إلى رؤيتها سمة ضرورية تساعد على تلبية رغبات العملاء. وأصبحت الشركات اليوم أكثر استعدادا لتجميع المنتجات والخدمات من بائعين آخرين إذا كان ذلك سيساعدها على بناء علاقة مع عملائها والحفاظ عليها.

وما أكثر الأمثلة. فشركة فيديرال إكسبريس، وهي مثال واضح، تستطيع من خلال نظام إرسال وتتبع يعتمد عليه أن تضمن وصول منتجات الشركات إلى عملائها. ومن الأسماء المشهورة والمعروفة في عالم الأعمال "روكويل أوتوميشن"، المتخصصة في صيانة وتصليح منتجات التشغيل الآلي في كل الصناعات الكبرى تقريبا. ومثال أبسط من ذلك هو "زابوس"، وهي "المدينة الخيالية للتسوق عبر الإنترنت" التي سمحت لمنتجي الأحذية بتحويل التسوق لشراء أحذية من التعامل مع "موظفي المبيعات وهم عادة من الذكور ــ ولا نود أن نمعن التفكير في السبب الذي يجعلهم يحملون أكواما من الصناديق" إلى معاملة تحقق "الراحة والخصوصية للعميل كما في غرفة معيشته... يتبع.