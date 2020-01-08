غصن يتحدث عن "تواطؤ" بين شركة نيسان والادعاء العام الياباني أدى إلى توقيفه

قال كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات اليوم الأربعاء إن ممثلي الإدعاء اليابانيين انتزعوه بوحشية من وسط أسرته وأصدقائه.

ويتحدث غصن في أول مؤتمر صحفي له منذ القبض عليه في نوفمبر 2018 ومنذ أن فر من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي.

وقال أمام مؤتمر صحفي في بيروت "الاتهامات ضدي لا أساس لها". وأضاف أن قراره الفرار من اليابان "كان أصعب قرار" في حياته.

وتابع "لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي" ممتنعا عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه المذهل من اليابان إلى لبنان.

وتحدث عن "التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين في كل مكان"، مشيرا الى أنه قاد الى توقيفه "الاستعراضي". وأضاف أن شركة نيسان خسرت 40 مليون دولار يومياً منذ توقيفه عام 2018.

