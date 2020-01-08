تسلا تشتري أرضا لمصنعها العملاق في ألمانيا مقابل 41 مليون يورو

اشترت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أرضا لمصنعها العملاق في منطقة جرونهايده بولاية براندنبورج الألمانية تبلغ مساحتها 300 هكتار مقابل نحو 41 مليون يورو.
جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء من ورقة للجنة شؤون الموازنة في برلمان الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.
وتعادل هذه القيمة نحو 13.50 يورو لكل متر مربع، وتبلغ قيمة المتر المربع في المنطقة التجارية المجاورة لهذه الأرض 40 يورو، ويرجع اختلاف السعر إلى أن المكان في المنطقة الأخيرة جاهز للاستخدام حسبما ذكرت الورقة.
وستبت اللجنة غدا الخميس في الموافقة على الصفقة.
وتعتزم تسلا تصنيع العديد من موديلات السيارات الكهربائية في مصنعها في جرونهايده اعتبارا من يوليو 2021.
- 79.3 مليار ريال قيمة العمليات المنفذة عبر مدى "أثير" و"pay" خلال 11 شهرا
- بنك الاحتياط يشتري سندات بقيمة 401 مليون دولار لإعادة الاستثمار
- قضايا خلافية عميقة تؤجج العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم .. أبرزها هيكلة الاقتصاد والتكنولوجيا
- إضراب عمالي شامل.. 250 مليون هندي يعطلون قطاعات المصارف والطاقة والنقل
- ارتفاع استثمارات المصارف في أذونات "ساما" 223 % .. بلغت 16.53 مليار ريال بنهاية نوفمبر
- إصدار أول 72 ترخيصا لمزاولة العمل لمدة 24 ساعة
- الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع طفيف
- هيكلة «إدارة الثروات» في أكبر بنك سويسري تهدد بشطب 2% من الوظائف .. الأثرياء هدفهم الأول
- لأول مرة في 7 أعوام .. الذهب فوق 1600 دولار للأوقية
أخبار الشركات- عالمية
- "هيونداي" تطرح نسخة جديدة كليا من السيارة "سوناتا" في كوريا الجنوبية
- "أمازون" تشتري 100 ألف سيارة كهربائية من "ريفيان" لتوصيل الطلبات
- "تويوتا" تعلن سحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة
- "إيكيا" تدفع 46 مليون دولار تعويضا لطفل توفي بسبب خزانتها
- "هوندا" تغلق مصنع سيارات في بريطانيا خلال 2022 وخسارة 3500 وظيفة
- أكبر بنوك العالم يستعد لفتح ثاني فروعه في السعودية
- بسبب مخاوف من مادة مسرطنة.. وقف توزيع دواء "زانتاك"
- حملة مقاطعة السياحة إلى اليابان تهبط بأسهم شركات الطيران الكورية الجنوبية
- طفرة ائتمانية تزامنت مع اكتتاب «أرامكو» في نوفمبر تم رصدها عبر 3 مؤشرات للاستدانة
- شركات طيران تتحول إلى تصاميم صغيرة.. رحلات مربحة ومخاطر تجارية أقل
أضف تعليق