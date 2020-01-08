تسلا تشتري أرضا لمصنعها العملاق في ألمانيا مقابل 41 مليون يورو

اشترت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أرضا لمصنعها العملاق في منطقة جرونهايده بولاية براندنبورج الألمانية تبلغ مساحتها 300 هكتار مقابل نحو 41 مليون يورو.

جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء من ورقة للجنة شؤون الموازنة في برلمان الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وتعادل هذه القيمة نحو 13.50 يورو لكل متر مربع، وتبلغ قيمة المتر المربع في المنطقة التجارية المجاورة لهذه الأرض 40 يورو، ويرجع اختلاف السعر إلى أن المكان في المنطقة الأخيرة جاهز للاستخدام حسبما ذكرت الورقة.

وستبت اللجنة غدا الخميس في الموافقة على الصفقة.

وتعتزم تسلا تصنيع العديد من موديلات السيارات الكهربائية في مصنعها في جرونهايده اعتبارا من يوليو 2021.