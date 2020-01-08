الأسهم السعودية تغلق على تراجع 0.9 %.. والسيولة 4 مليارات ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم تراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب المرتفع، حيث افتتح السوق على تراجع باكثر من 120 نقطة ليقلص نحو 100 نقطة من الخسائر خلال منتصف التداولات، ليعود المؤشر الرئيسي للتراجع مع الاغلاق ويفقد 74 نقطة.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.9 في المائة عند مستوى 8124 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4 مليار ريال مقارنة بنحو 3.7 مليار ريال للجلسة السابقة، فيما بلغ حجم التداول نحو 160.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 173.6 ألف صفقة.

ويأتي التراجع خلال جلسة اليوم بضغط من أسهم قطاع البنوك والذي تراجع للجلسة الثانية على التوالي، بالاضافة إلى الضغط المواد الأساسية بفعل تراجع أسهم "سابك" والذي تراجع بنحو 0.5 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة الخزف المكاسب بإرتفاع بلغ 5.1 في المائة، فيما أرتفعت أسهم شركة اسمنت المدينة بنحو 3.7 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 20 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 171 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة الشرقية للتنمية الخسائر بنحو 9.3 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركة أنعام القابضة بنحو 8.9 في المائة، فيما تراجعت نحو 5 شركات بنسب تجاوزت 5 في المائة

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.6 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 7.5 مليون ريال وذلك عبر تداول 130.4 ألف سهم.