الملك يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من : فرانسيسكو هيرنانديز سفير كوستاريكا وخورخي داكاريت سفير تشيلي ولولزيم مييكو سفير كوسوفا وبالاش شلماسي سفير المجر ودوشانكا جينيتش سفيرة الجبل الأسود وعلي مواديني سفير تنزانيا وسيدي عالي سفير موريتانيا وشوكت سودهن سفير موريشيوس.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في السعودية وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم. متمنيا لهم التوفيق في مهامهم. من جهتهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين. مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة. وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني وفهد العيسى رئيس الديوان الملكي وخالد العباد رئيس المراسم الملكية والفريق أول ركن سهيل المطيري رئيس الحرس الملكي وعزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم.