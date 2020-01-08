كفاءة الطاقة : استخدام مثبت السرعة يقلل من استهلاك الوقود

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بأن استخدام مثبت السرعة يساعد على القيادة بشكل متزن ويقلل من استهلاك الوقود على الطرق السريعة. وبين المركز أن استخدام مثبت السرعة يجنب قائد السيارة من تجاوز السرعة المحددة والقانوية لا شعوريا، ويساعد قائد المركبة بالقيادة بشكل أكثر راحة.

وقدم كفاءة الطاقة عدة نصائح تساهم في الحد من استهلاك الوقود في المركبات منها اختيار المركبة ذات معدل اقتصاد وقود عالي عن طريق "بطاقة اقتصاد الوقود"، إضافة إلى خفض السرعة بمقدار 20 كيلومترا في الساعة، إذ يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15 في المائة. و التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة يزيد من استهلاك الوقود". و"تسخين المركبة الخفيفة" بحيث لا يتجاوز 30 ثانية في حال درجة الحرارة أقل من صفر، وأن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوان، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات. بالإضافة إلى استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة يوفر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2 في المائة.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدأ في شهر نوفمبر 2019، في بث رسائل توعوية متعددة عن سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات والإطارات بهدف توعية المستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وتوعيتهم بسلوكيات القيادة المثلى التي تساهم في خفض استهلاك الوقود فضلاً عن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والسلوكيات الواجب اتباعها عند شراء واستخدام إطارات السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة .

وتأتي الرسائل التوعوية من ضمن حملة المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي أطلق عليها اسم (لتبقى) التي تهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.

وتعرض الحملة المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبناءنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود .

ويسعى القائمون على حملة "لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا" للوصول إلى مختلف فئات وأفراد المجتمع في مدن المملكة عبر استخدام جميع وسائل التواصل المتاحة منها وسائل الإعلام التقليدي من صحف وإذاعات وقنوات فضائية، وكذلك سيتم التركيز على أغلب وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الانترنت، فضلاً عن مختلف لوحات الطرق في جميع مدن المملكة، كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع الحملة المتميز (https://taqa.gov.sa/letabqa).

وأكد المختصون أنه لا بد من التأكد من من صحة المعلومات التي على البطاقة عبر تطبيق (تأكد) الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق منصحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها

ويعمل التطبيق من خلال استخدام خاصة المسح للباركود لمنتجات علامة الجودة والكيو ار كود لملصقات كفاءة الطاقة . أيضا يعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية البحث والمقارنة عن المنتجات.

ويتم التأكد من معلومات بطاقات كفاءة الطاقة بمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق.

وعندما لاتتطابق المعلومات الظاهرة في تطبيق تأكد مع المعلومات الظاهرة على بطاقات كفاءة الطاقة يتم استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقلك الى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري".

و المعلومات التي يظهرها تطبيق تأكد والتي لابد أن يقوم المستهلك بمقارنتها ببطاقات كفاءة الطاقة قبل أن شراء المركبة.