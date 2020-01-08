النفط يصعد 1 % رغم انحسار التوترات بشأن الهجوم الإيراني

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة اليوم لكنها منخفضة عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول عقب هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أمريكية في العراق أثار شبح تصاعد الصراع واضطراب تدفقات الخام.

وتخلت الأسعار عن معظم تلك المكاسب بعد الارتفاعات التي حققتها في وقت مبكر إذ يقول محللون إن توتر السوق قد ينحسر طالما ظلت منشآت إنتاج النفط غير متأثرة بالهجمات. كما يبدو أن تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجية إيران تشير إلى فترة هدوء في الوقت الحالي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلى 68.94 دولار للبرميل بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 71.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر 2019.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 63.17 دولار للبرميل. وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل من العام الماضي. ووقع الهجوم الصاروخي الإيراني على قوات تقودها أمريكا في العراق في وقت مبكر من اليوم بعد ساعات من جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير.