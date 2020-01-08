المغرب ينفق 12 مليار دولار على إمدادات المياه في السنوات الـ 7 القادمة

قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن المغرب سينفق 115 مليار درهم (12 مليار دولار) على إمدادات المياه بين 2020 و2027 لتلبية الطلب المتزايد.

يحتل المغرب الترتيب 22 في قائمة للدول الأشد نقصا في المياه في تقرير أصدره في أغسطس آب الماضي المعهد الدولي للموارد الذي يراقب الموارد العالمية.

والدخل الزراعي متقلب في البلد شبه القاحل حيث يتسبب تغير المناخ في موجات من الجفاف والسيول الصيفية في بعض المناطق.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن برنامج السنوات السبع سيشمل بناء سد وتحسين استهلاك المياه والحفاظ على موارد المياه وزيادة الإمداد في المناطق الريفية.

وتزايد الطلب على المياه في السنوات القليلة الماضية، خصوصا في الشمال بسبب التوسع في المراكز الحضرية والنشاط الصناعي.

وسينخفض النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.7 بالمئة في 2019 من ثلاثة بالمئة في 2018 بسبب نقص هطول الأمطار الذي تسبب في تراجع بنسبة 49 بالمئة في إنتاج الحبوب في 2019 مقارنة بالعام السابق، حسبما أفاد البنك المركزي.



